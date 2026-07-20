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Ferran Torres tout de même heureux
Le héros espagnol s'est séparé pendant le Mondial

Buteur décisif lors de la finale de la Coupe du monde, Ferran Torres s'est séparé durant le tournoi. La rupture de l'Espagnol aurait eu lieu avant le quart de finale.
Publié: il y a 14 minutes
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Ferran Torres a des raisons de célébrer.
Photo: FIFA via Getty Images
Blick Sport

À qui Ferran Torres a-t-il bien pu penser au moment d'inscrire son but, dimanche à la 106e minute de la finale de la Coupe du monde? Il y a 16 ans, Andres Iniesta avait retiré son maillot et rendait hommage à son ami Dani Jarque, décédé d'une crise cardiaque un an plus tôt.

Ferran Torres est le héros de la deuxième étoile espagnole, lui qui a inscrit la seule réussite de la rencontre face à l'Argentine (1-0 ap). Sur le terrain, tout va donc pour le mieux pour le joueur de Barcelone.

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Sauf qu'en coulisses, il aurait vécu une rupture quelques jours avant la grande finale. Peu avant le quart de finale (victoire 2-1 contre la Belgique), lui et sa petite amie Martina Hunter se seraient en effet séparés. C'est ce que rapporte le journaliste espagnol Javi de Hoyos sur son compte X. «J’ai parlé à des personnes proches des deux protagonistes et elles confirment que leur histoire d’amour est terminée, du moins pour l’instant. Ferran profite actuellement de sa vie de célibataire pendant la Coupe du monde», a-t-il écrit.

Une «aventure» plutôt qu'une relation

La rupture n'a pas encore été officiellement confirmée. Le «Daily Mail» affirme avoir trouvé une preuve sur les comptes de réseaux sociaux des deux personnes. Alors que la Coupe du monde battait encore son plein, ils se seraient désabonnés l'un de l'autre sur Instagram. Pour le journal britannique, c'est un indice clair.

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Ferran Torres et Martina Hunter n'avaient jamais officiellement confirmé leur relation. Ces derniers temps, ils avaient toutefois été aperçus ensemble à plusieurs reprises, notamment à Ibiza. Selon le journaliste Javi de Hoyos, il s’agissait davantage d’une «aventure» que d’une véritable relation.

L’influenceuse Martina Hunter n’a toutefois pas manqué la finale de la Coupe du monde. Sur sa story Instagram, on peut la voir regarder le match lors de ses vacances à Bali.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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