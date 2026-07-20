Buteur décisif lors de la finale de la Coupe du monde, Ferran Torres s'est séparé durant le tournoi. La rupture de l'Espagnol aurait eu lieu avant le quart de finale.

Blick Sport

À qui Ferran Torres a-t-il bien pu penser au moment d'inscrire son but, dimanche à la 106e minute de la finale de la Coupe du monde? Il y a 16 ans, Andres Iniesta avait retiré son maillot et rendait hommage à son ami Dani Jarque, décédé d'une crise cardiaque un an plus tôt.

Ferran Torres est le héros de la deuxième étoile espagnole, lui qui a inscrit la seule réussite de la rencontre face à l'Argentine (1-0 ap). Sur le terrain, tout va donc pour le mieux pour le joueur de Barcelone.

Sauf qu'en coulisses, il aurait vécu une rupture quelques jours avant la grande finale. Peu avant le quart de finale (victoire 2-1 contre la Belgique), lui et sa petite amie Martina Hunter se seraient en effet séparés. C'est ce que rapporte le journaliste espagnol Javi de Hoyos sur son compte X. «J’ai parlé à des personnes proches des deux protagonistes et elles confirment que leur histoire d’amour est terminée, du moins pour l’instant. Ferran profite actuellement de sa vie de célibataire pendant la Coupe du monde», a-t-il écrit.

Une «aventure» plutôt qu'une relation

La rupture n'a pas encore été officiellement confirmée. Le «Daily Mail» affirme avoir trouvé une preuve sur les comptes de réseaux sociaux des deux personnes. Alors que la Coupe du monde battait encore son plein, ils se seraient désabonnés l'un de l'autre sur Instagram. Pour le journal britannique, c'est un indice clair.

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Ferran Torres et Martina Hunter n'avaient jamais officiellement confirmé leur relation. Ces derniers temps, ils avaient toutefois été aperçus ensemble à plusieurs reprises, notamment à Ibiza. Selon le journaliste Javi de Hoyos, il s’agissait davantage d’une «aventure» que d’une véritable relation.

L’influenceuse Martina Hunter n’a toutefois pas manqué la finale de la Coupe du monde. Sur sa story Instagram, on peut la voir regarder le match lors de ses vacances à Bali.