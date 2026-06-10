«Mon coup-franc est le moment inoubliable de ma carrière»

La Coupe du monde a eu lieu pour la première fois aux Etats-Unis en 1994 et la Nati était de la partie - pour la première fois depuis 28 ans. Les héros de l'époque livrent leurs anecdotes plus ou moins secrètes. Aujourd'hui, Georges Bregy.

Christian Finkbeiner

Georges Bregy est entré dans l’histoire du football suisse en inscrivant son mythique coup-franc lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 1994 face aux États-Unis (1-1). Revenu en équipe nationale en 1992 sous les ordres de Roy Hodgson après cinq ans d’absence, le Haut-Valaisan de 68 ans a mis un terme à sa carrière au terme de ce Mondial. Il avait notamment porté les couleurs d'YB, Sion et Lausanne. Par la suite, il a entraîné Lausanne, Thoune et le FC Zurich avant de se reconvertir dans le secteur des assurances. Aujourd’hui, il officie comme consultant football pour Blue et vit dans le canton de Zurich.

Blick: Que vous inspire cette photo de vous déguisé en Mickey?

Georges Bregy: C’était assez particulier de me retrouver dans ce costume alors que j’étais le plus âgé du groupe. Bien sûr, je lisais ces magazines quand j’étais jeune, mais je ne suis pas certain que je referais la même chose aujourd’hui.

Quel souvenir gardez-vous le plus précieusement de cette Coupe du monde 1994?

Il y en a deux. D’abord le fait d’avoir pu entrer sur la pelouse d’une Coupe du monde à 36 ans. Ce n’était plus un rêve, mais une réalité. Et puis il y a évidemment mon but sur coup-franc contre les États-Unis. C’était un moment immense, inoubliable de ma carrière, d’autant plus qu’il s’agissait du premier but de la Suisse en Coupe du monde depuis 28 ans.

Avec qui partagiez-vous votre chambre?

Pendant la Coupe du monde, j’avais une chambre individuelle. Durant la préparation, j’étais avec Ciriaco Sforza. C’était un choix de Roy Hodgson, qui voulait associer un joueur expérimenté à un plus jeune.

Une anecdote amusante concernant votre voisin de chambre ?

J’ai entendu dire que Ciri avait parfois de la peine à comprendre mon dialecte au début (rires). Heureusement, sur le terrain, nous nous comprenions parfaitement!

Comment occupiez-vous votre temps libre?

Pour moi, c’était assez secondaire. Toute mon attention était tournée vers la Coupe du monde. Je veillais surtout à bien récupérer afin d’être performant à l’entraînement comme en match. Nous avions toutefois une piscine et une salle commune où nous jouions notamment au ping-pong. Et puis nous possédions ces petits téléphones Nokia qui me permettaient d’appeler ma femme.

Avec quels joueurs avez-vous échangé votre maillot?

Avec Alexi Lalas, Gheorghe Hagi, Adolfo Valencia et, contre l’Espagne, avec José Mari Bakero.

Vous souvenez-vous des primes reçues ?

Non, pas vraiment. Et cela n’a jamais été essentiel à mes yeux. Ce qui comptait, c’était de vivre une Coupe du monde. J’avais même invité mon beau-frère, ma belle-sœur ainsi qu’un collègue et son épouse afin qu’ils puissent eux aussi profiter de cette expérience sur place.

Qui était votre meilleur ami au sein de l’équipe nationale ?

Je connaissais déjà très bien plusieurs joueurs passés par Lausanne, comme Marc Hottiger, Christophe Ohrel ou Stéphane Chapuisat. Il y avait aussi Dominique Herr et Alain Geiger. Mais j’ai toujours essayé de m’entendre avec tout le monde. J’ai notamment passé beaucoup de temps avec Ciriaco Sforza, avec qui j’ai eu de nombreuses discussions.

Avec quels anciens coéquipiers êtes-vous encore en contact aujourd’hui ?

Nous nous retrouvons régulièrement lors de matches de légendes. Marc Hottiger est souvent présent, Dominique Herr était encore là récemment, tout comme des internationaux d’une génération plus récente, comme Pascal Thüler ou Mauro Lustrinelli. Mais nos conversations portent davantage sur l’actualité que sur les souvenirs du passé.

Comment suivez-vous cette Coupe du monde?

J’interviens comme expert pour UBS lors de plusieurs retransmissions publiques. Sinon, je regarde les matches tranquillement à la maison avec ma femme.

Jusqu’où ira la Suisse?

Jusqu’en finale.

Qui sera champion du monde?

L’équipe qui battra la Suisse en finale (rires).

Qui est le meilleur footballeur suisse de l’histoire ?

Stéphane Chapuisat, pour tout ce qu’il a accompli en Allemagne.

Quel joueur de la sélection actuelle vous impressionne le plus?

Granit Xhaka. Je suis admiratif de tout ce qu’il a traversé au cours de sa carrière. Il a toujours été un joueur essentiel, mais aujourd’hui il sait aussi mettre ses coéquipiers en valeur et leur permettre de s’exprimer. Cela rend toute l’équipe plus forte.

Quel a été le meilleur coéquipier ou adversaire de votre carrière?

Je ne citerai aucun coéquipier en particulier, car chacun avait son rôle dans un groupe qui vivait une harmonie exceptionnelle. En revanche, parmi mes adversaires, Roberto Baggio m’a énormément marqué. Sa technique, sa vision du jeu et son calme balle au pied étaient extraordinaires.

Quel est votre plus beau souvenir de footballeur?

La Coupe du monde, sans hésiter. Et le fait d’avoir pu arrêter ma carrière au sommet reste quelque chose de très spécial.