La Coupe du monde a eu lieu pour la première fois aux Etats-Unis en 1994, et la Nati était de la partie - pour la première fois depuis 28 ans. Les héros de l'époque reviennent sur leur parcours avec des anecdotes parfois inédites. Aujourd'hui, le latéral Marc Hottiger.

Tim Guillemin

Marc Hottiger compte 64 sélections et cinq buts avec l’équipe de Suisse. Le plus marquant reste sans doute celui inscrit le 1er mai 1993 à Berne face à l’Italie (1-0), lors des qualifications pour la Coupe du monde 1994 aux États-Unis. Au cours de sa carrière, l’ancien latéral droit de 58 ans a porté les couleurs du Lausanne-Sport, du FC Sion, de Newcastle United et d’Everton. Ces huit dernières années, il occupait le poste de responsable de la promotion de la relève à l’ASF. Dès cet automne, il prendra les fonctions de chef de la formation au sein des Young Boys de Berne.

Qu’est-ce qui te vient à l’esprit quand tu vois cette photo ?

Je m’en rappelle très bien! On avait été bien sympa d’accepter ça, c’était un peu n’importe quoi (rires). Je l’ai revue récemment, parce qu’on avait fait le shooting ensemble avec les joueurs du FC Sion et on avait une photo en commun. Je pense que c’est difficile de refaire de telles photos aujourd’hui, mais c’était particulier en 1994, il y avait beaucoup d’attention autour de nous.

Quel moment de la Coupe du monde 1994 t’a particulièrement marqué ?

Le premier match contre les Etats-Unis, dans ce dôme fermé, avec un nombre impressionnant de supporters suisses derrière le but, en haut. Niveau émotionnel, c’était le top. Il y a eu le match contre la Roumanie aussi, qui était presque le match parfait. Mais ce match contre les USA, le premier de la Nati dans une Coupe du monde depuis 28 ans, c’était le sommet.

Avec qui partageais-tu ta chambre ?

Chappi. Mais on a pas mal bougé, entre la préparation à Montréal, les deux matches à Detroit, puis la côte ouest et enfin le dernier match à Washington. On était parfois en chambre individuelle. Mais quand on était à deux, j’étais avec Steph.

Y a-t-il une anecdote particulière ou une manie de ton colocataire de chambre ?

Non, pas spécialement. Stéphane est quelqu’un de très tranquille, un bon compagnon de chambre.

Qu’est-ce que vous faisiez pendant votre temps libre ?

Soit les cartes, soit la sieste. Pour les cartes, on jouait quasiment toute l’équipe au jass. C’étaient des parties enflammées!

Avec qui as-tu échangé ton maillot durant la Coupe du monde?

Celui des Etats-Unis, c’est celui du numéro 8, Earnie Stewart. Mais il faut savoir qu’on n’en avait pas 20 ou 50. Je voulais absolument en garder un de la Suisse pour moi, comme souvenir.

Quel était le montant de ta prime de Coupe du monde et qu’en as-tu fait / acheté ?

Entre 20 et 25’000 francs. Mais on avait dû payer des taxes. Je ne m’étais rien offert de spécial avec cet argent.

Qui était ton meilleur pote en équipe de Suisse et pourquoi ?

Stéphane Chapuisat et Christophe Ohrel, on était les trois potes venus du LS. On était le trio vaudois! Même quand on a été séparés en club, on avait du plaisir à se revoir en équipe nationale.

Avec qui de l’équipe es-tu en contact aujourd’hui?

Stéphane Chapuisat et Christophe Ohrel, qui sont restés des potes. Sinon, Christophe Bonvin et Alexandre Rey, qui n’étaient pas à la Coupe du monde 1994. Et quand je vais jouer avec l’équipe d’Andy Egli, les Legends, j’ai du plaisir à revoir tout le monde.

Seras-tu à nouveau présent sur place pour cette Coupe du monde?

Non, pas cette fois.

Jusqu’où ira la Suisse?

En tout cas en quarts, j’en suis sûr. Ensuite, ça dépendra de l’adversaire, de la forme du jour… Je suis sûr qu’on terminera dans les deux premiers du groupe, au minimum, et je m’attends à un beau parcours.

Qui sera champion du monde?

La France est l’équipe la plus solide et complète, avec des joueurs d’exception. L’Espagne est très forte aussi. Et la Suisse, pourquoi pas, a une carte à jouer. J’y crois en tout cas.

Quel a été ton plus beau souvenir en tant que footballeur?

Cette Coupe du monde. On n’en a joué qu’une, ça marque. Aujourd’hui, Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez en ont quatre, c’est différent. Je suis fier de mon parcours en club, j’ai fait des choses sympas, mais le meilleur souvenir de ma carrière, c’est jouer la Coupe du monde avec la Suisse, mon pays. Tu représentes plus que toi-même. Et c’était une bonne Coupe du monde, même si je suis persuadé qu’on aurait pu aller plus loin en marquant en premier contre l’Espagne.

Le meilleur footballeur suisse de l’histoire?

Stéphane Chapuisat a changé les choses pour ma génération. Mais c’est impossible de ne pas également citer Granit Xhaka pour ce qu’il accomplit aujourd’hui. Pour moi, ce sont les deux plus grands.

Ton meilleur adversaire et coéquipier?

En club, c’est clairement Ryan Giggs avec Manchester United, même si je m’en suis toujours bien sorti face à lui. Mais c’était quelque chose! En sélection, Paulo Futre avec le Portugal, Roberto Baggio avec l’Italie. Et comme coéquipier, je vais citer Marco Pascolo en équipe de Suisse, un super gardien. Et j’ai bien sûr eu la chance énorme de jouer avec Peter Beardsley à Newcastle. Une légende. Un exemple. Je l’ai encore eu au téléphone il y a trois semaines, pour m’enquérir de l’état de santé de Kevin Keegan, notre entraîneur à l’époque.