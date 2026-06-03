La Coupe du monde s'est déroulée pour la première fois aux Etats-Unis en 1994 et la Nati était de la partie - pour la première fois depuis 28 ans. Les héros de l'époque reviennent sur leur parcours avec des anecdotes ressurgies d'un passé glorieux.

Christian Finkbeiner

Aujourd'hui encore, beaucoup considèrent Stéphane Chapuisat comme le plus grand footballeur suisse de l'histoire. En quittant le Lausanne-Sports (oui, avec un «s» final), son club formateur, pour rejoindre Uerdingen en 1991, puis Dortmund, le Vaudois, âgé aujourd'hui de 56 ans, a lancé une carrière qui l'a mené au sommet du football européen. Avec le BVB, il a remporté deux titres de champion d'Allemagne ainsi que la Champions League en 1997. Par la suite, «Chappi» a également porté les couleurs de GC et d'YB, avant de finir sa carrière au LS. En équipe de Suisse, l'attaquant a disputé 103 matches (21 buts) et participé à la Coupe du monde 1994 ainsi qu'aux Euros 1996 et 2004. Aujourd'hui, il occupe le poste de responsable du scouting à YB.

Blick: Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous voyez cette photo de vous déguisé en Oncle Sam, avec haut-de-forme et drapeau américain?

Stéphane Chapuisat: Je ne me souviens plus dans quelles circonstances elle a été prise. Mais je n'ai sans doute pas choisi cette tenue moi-même (rires).

Quel est votre souvenir le plus marquant de cette Coupe du monde?

Le match d'ouverture contre les États-Unis avait quelque chose de particulier. Et puis, bien sûr, il y a eu cette victoire contre la Roumanie (4-1). J'avais inscrit le 2-1, l'un des buts les plus importants de ma carrière, face à une très belle équipe. Ce succès nous a permis de nous qualifier pour les huitièmes.

Avec qui partagiez-vous votre chambre?

D'habitude avec Marc Hottiger, mais pendant la Coupe du monde, nous avions tous une chambre individuelle.

Comment occupiez-vous votre temps libre?

Je jouais beaucoup au jass avec Marc et Christophe Ohrel. Je ne me rappelle plus qui était le quatrième. Nous passions beaucoup de temps dans nos chambres. Il faisait tellement chaud que nous sortions peu. Nous achetions des livres et regardions un peu la télévision, même si nous n'avions accès qu'à quelques chaînes. Avec Marc, nous sommes aussi allés chez le coiffeur avant le début du tournoi. À San Francisco, nous avons également partagé un repas après le match contre la Colombie.

Avec quels joueurs avez-vous échangé votre maillot?

Contre les États-Unis, avec Alexi Lalas. Contre l'Espagne, avec Miguel Nadal, l'oncle de Rafael Nadal. J'ai encore ces maillots quelque part, probablement dans deux grands sacs à la cave.

Quelles primes avez-vous touchées pour cette Coupe du monde?

Je ne me souviens plus du montant exact. En revanche, je sais que nous avions reçu une montre Audemars Piguet pour notre qualification. Je l'ai portée pendant un bon moment.

Qui était votre meilleur ami en équipe nationale?

Avec Christophe, Marc et Stefan hiber, nous formions un petit noyau de joueurs issus du Lausanne-Sports. D'autres Romands se sont ensuite greffés au groupe.

Allez-vous suivre cette Coupe du monde sur place?

Non. Je reste en Suisse à cause de mon travail et parce que le tournoi se déroule loin d'ici. Je regarderai les matches de la Suisse durant le premier tour ainsi que quelques autres rencontres qui m'intéressent, mais certainement pas l'intégralité de la compétition.

Jusqu'où voyez-vous aller la Nati?

La qualification de la Suisse pour une phase finale est devenue presque une habitude, ce qui reste remarquable. Pour aller loin, il faut toutefois battre une grande nation, et cela exige une prestation de tout premier ordre. Je suis convaincu que la Suisse sortira de son groupe. Ensuite, tout redevient possible dans les matches à élimination directe. Un quart de finale constituerait déjà un très beau résultat.

Quel joueur de la Nati vous impressionne le plus?

Granit Xhaka, en raison de son importance dans le jeu et de son leadership. Mais nous avons beaucoup d'internationaux qui occupent des fonctions importantes dans leurs clubs. L'essentiel sera que tout le monde arrive en pleine forme.

Qui est, selon vous, le meilleur footballeur suisse de tous les temps?

Je ne pense pas qu'il soit possible de comparer les générations. La Suisse a eu la chance de compter de très grands joueurs à chaque époque.

Qui sera champion du monde?

Sur le papier, la France part favorite. Mais avec les températures et les conditions climatiques, les équipes sud-américaines pourraient elles aussi avoir leur mot à dire.