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Les quarts en point de mire
La France face au Paraguay et la chaleur

Sous la chaleur étouffante de Philadelphie et ses orages menaçants, l'équipe de France et son attaque de feu doivent franchir samedi l'obstacle du surprenant Paraguay pour rallier les quarts de finale du Mondial 2026.
Publié: il y a 6 minutes
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Kylian Mbappé et la France visent les quarts.
Photo: AP Photo/Petr David Josek
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AFP Agence France-Presse

Le sélectionneur Didier Deschamps et ses hommes ont jusqu'ici enchanté le tournoi en survolant le groupe I de main de maître (trois victoires en trois matches) avant une démonstration de force en 16e de finale face à la Suède (3-0).

L'attaque, portée par la superstar et capitaine Kylian Mbappé, buteur inarrêtable (6), la nouvelle coqueluche, Michael Olise, génial créateur, et le Ballon d'Or Ousmane Dembélé (4 réalisations), a suscité l'admiration et la logique penche clairement en faveur des Bleus.

Les Paraguayens, qui ont créé la première sensation de la compétition en sortant l'Allemagne aux tirs au but, n'ont pas sur le papier les ressources pour enrayer la formidable machine française et l'empêcher de poursuivre sa route vers un troisième sacre. Mais les Tricolores peuvent tout de même s'attendre à des secousses contre l'Albirroja, bien décidée à ne pas se laisser marcher facilement sur les pieds.

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D'autant qu'ils seront privés d'Aurélien Tchouaméni, cadre du milieu de terrain et forfait après avoir ressenti une gêne à une cuisse à l'entraînement vendredi, selon une source proche des Bleus. Le joueur du Real Madrid devrait être remplacé par Manu Koné, qui accompagnerait Adrien Rabiot au sein du double pivot placé devant la défense.

«Défensivement, ils sont très rugueux, ils mettent beaucoup d'intensité sur chaque duel, a estimé l'attaquant Désiré Doué vendredi. Il faudra être prêt. Ce ne sera pas notre statut de favori qui nous fera gagner, il faudra mettre tous les ingrédients, être très sérieux, très engagé. Il faudra jouer avec plus d'intensité et marquer le plus rapidement possible».

Didier Deschamps, capitaine du fameux huitième de finale de l'édition 1998, conclu par le but en or de Laurent Blanc en prolongation face aux coéquipiers de José Luis Chilavert (1-0), ne veut lui surtout pas réduire le Paraguay à une formation coriace et résolue à pourrir le jeu.

Canicule et orages

«Comme toutes les équipes sud-américaines, elle va se battre de la première à la dernière minute. Avec de l'agressivité oui mais ce n'est pas comme ça qu'elle a battu l'Allemagne. Sinon elle ne serait pas là, il n'y a pas de hasard. Le Paraguay a de la qualité et va jouer sa chance à fond. Ils n'ont rien à perdre», a expliqué le sélectionneur vendredi en conférence de presse.

Le mur défensif que dresseront les Paraguayens samedi ne sera pas le seul obstacle à franchir pour les Bleus s'ils veulent rallier les quarts de finale et se frotter au vainqueur de Maroc-Canada.

La canicule qui sévit actuellement sur la moitié est des États-Unis est également une donnée fondamentale de la rencontre. La température devrait grimper à 37°C au moment du coup d'envoi à 17h00 (23h00 en Suisse) avec un fort taux d'humidité.

«La chaleur n'a pas d'incidence sur le fait d'attaquer ou de défendre. On savait qu'il allait faire chaud. On a fait ce qu'il fallait avec des protocoles. C'est un élément et toutes les équipes se sont préparées. Je ne fais pas une fixation sur la chaleur», a pourtant affirmé Deschamps, balayant d'un revers de manche les craintes liées au climat.

Les orages pourraient aussi venir perturber la rencontre. Une situation que la France a déjà eu à subir, le 22 juin dans la même enceinte face à l'Irak au premier tour (3-0), le match ayant été interrompu à la mi-temps durant plus de deux heures.

Le sélectionneur du Paraguay, Gustavo Alfaro, craint de son côté une autre forme de cumulonimbus. «La France est un orage, a-t-il prévenu, lyrique, en conférence de presse. Et ces éclairs, qui frappent de n'importe où, sont dirigés vers le but. Nous savons qu'un orage approche et il faut trouver le moyen d'éviter la foudre.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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Paraguay
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France
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