Johan Manzambi a signé à Aston Villa pour un montant pouvant atteindre 68 millions d'euros, devenant ainsi le footballeur suisse le plus cher de l'histoire. Découvrez les dessous de ce transfert record vers la Premier League.

Carlo Emanuele Frezza

Après la Coupe du monde avec la Nati, Johan Manzambi souhaitait régler son avenir avant de partir en vacances. C’est désormais chose faite. Son transfert de Fribourg à Aston Villa est officiel depuis vendredi soir. Le Genevois devient ainsi le joueur helvétique le plus cher de l’histoire. Le montant fixe du transfert s’élève à 63 millions d’euros et pourrait atteindre 68 millions grâce à différents bonus.

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Ce transfert bat tous les records, aussi bien pour le SC Freiburg que pour un joueur suisse. Jusqu’ici, la référence était Granit Xhaka, transféré du Borussia Mönchengladbach à Arsenal il y a dix ans pour environ 45 millions d’euros. Avec son premier grand transfert dans le football professionnel, Johan Manzambi efface largement cette marque.

Le Servette FC touche plus d'un million

Son club formateur profitera lui aussi de l’opération. Non pas grâce à une clause sur une future revente, mais via l’indemnité de formation prévue par les règlements. Selon nos informations, plus d’un million d’euros reviendra ainsi à Servette.

Le rêve de la Champions League

Depuis sa Coupe du monde 2026, Johan Manzambi faisait partie des joueurs les plus convoités du marché. Plusieurs clubs s’étaient renseignés ces derniers mois. Au final, la bataille s’est jouée entre Aston Villa et Newcastle. Les Magpies semblaient longtemps tenir la corde. Un accord avec Fribourg était déjà trouvé, il ne manquait plus que le feu vert du joueur.

C’est alors qu’Aston Villa est passé à l’offensive. Tout juste vainqueurs de Freiburg en finale de la Europa League, les Anglais se sont rapidement entendus avec le club allemand et avec Johan Manzambi, piquant finalement le joueur à Newcastle dans la dernière ligne droite. La perspective de disputer la Ligue des champions a pesé dans la balance. Une compétition dont Johan Manzambi rêve depuis son enfance.

Son frère Holly l’avait récemment raconté à Blick. Après les débuts à domicile de Johan avec Fribourg contre le Bayern Munich, à l’Europa-Park-Stadion, il lui avait demandé ce qu’il ressentait après avoir réalisé un tel rêve. La réponse l’avait surpris: «Normal.» Holly lui avait alors fait remarquer qu’il venait pourtant de vivre un rêve. Mais Johan avait répondu sans hésiter: «Non. Mon objectif, c’est de jouer la Champions League.»

Unai Emery l'a convaincu en personne

Ce rêve deviendra réalité dès la saison prochaine. L’entraîneur d'Aston Villa Unai Emery a joué un rôle déterminant dans cette signature. L’Espagnol s’est personnellement investi pour convaincre le milieu suisse de rejoindre le club de Birmingham.

La finale de l'Europa League a également pesé dans la décision. Aston Villa a pu observer Johan Manzambi de très près, tandis que le Genevois a découvert de l’intérieur le style de jeu de son futur club, ainsi que le niveau d’exigence qui l’attend.

La rééducation avant les vacances

À Birmingham, Johan Manzambi est attendu pour compenser notamment la grave blessure au ligament croisé d’Amadou Onana ainsi que les départs de Morgan Rogers (Chelsea) et de Youri Tielemans (Manchester United). Il pourrait effectuer ses débuts en Premier League le 23 août sur la pelouse de Brighton.

Après sa première saison complète chez les professionnels, conclue avec 51 matches officiels, Johan Manzambi aurait dû profiter de vacances bien méritées. Mais celles-ci devront sans doute attendre. Victime d’une contusion au genou, il va d’abord suivre un programme de rééducation avant d’entamer le prochain grand chapitre de sa carrière à Aston Villa.