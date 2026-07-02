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Le phénomène Ibrahim Maza
Les défenseurs suisses face au meilleur dribbleur de la Coupe du monde

Avec douze dribbles réussis en trois matchs, Ibrahim Maza électrise la Coupe du monde. Les défenseurs suisses se préparent à affronter le phénomène algérien et il faudra le maîtriser pour espérer passer en huitièmes.
Publié: il y a 12 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Attention, Ibrahim Maza est un phénomène!
Photo: ISI Photos via Getty Images
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Les joueurs de l'équipe de Suisse reçoivent de la part de leurs analystes, dont fait partie le Nord-Vaudois Adnan Alicajic, des vidéos de chacun des 26 joueurs adverses, en amont de chaque rencontre. Et cette fois-ci, les défenseurs de la Nati ont du boulot d'avant-match plein les yeux, tant l'attaque algérienne regorge de talents.

Riyad Mahrez peut être décisif à tout moment, Amine Gouiri a démontré avec l'OM qu'il pouvait être redoutable dans la surface de réparation, tandis qu'Houssem Aouar et sa technique délicieuse se sont déjà exprimés à très haut niveau. Mais il y a un homme qui électrise particulièrement les Fennecs depuis le début de cette Coupe du monde: Ibrahim Maza.

Les Suisses le connaissent bien

À seulement 20 ans, le milieu offensif du Bayer Leverkusen s'est déjà imposé comme l'une des révélations du tournoi. Né à Berlin, il a choisi de représenter l'Algérie après avoir fait les sélections juniors avec l'Allemagne, et ce choix fait aujourd'hui le bonheur des supporters des Fennecs. Sa vivacité, sa conduite de balle et sa capacité à éliminer un adversaire sur le premier contact en font un cauchemar pour les défenses. Gregor Kobel, Silvan Widmer, Luca Jaquez et Nico Elvedi, qui évoluent tous quatre en Bundesliga, ont d'ailleurs eu l'occasion de voir le phénomène de près cette saison.

Photo: FIFA via Getty Images

Le dernier à l'avoir croisé est Luca Jaquez, le 9 mai dernier avec Stuttgart. Gregor Kobel a lui eu ce privilège un petit mois avant. Avec cinq passes décisives et trois buts en 28 matches de Bundesliga, Ibrahim Maza ne présente certes pas encore des chiffres de classe mondial sur ce plan pour un numéro 10, mais il a encore tout le temps d'affiner ses statistiques.

Un dribbleur exceptionnel

Car d'autres chiffres illustrent mieux l'influence de ce joueur extrêmement créatif, dont le seul (relatif) défaut est pour l'instant la constance. Au terme de la phase de groupes, Ibrahim Maza était tout simplement le... meilleur dribbleur de la Coupe du monde, avec douze dribbles réussis en trois rencontres! Un total supérieur à celui de références mondiales comme Jamal Musiala, Lamine Yamal, Kang-in Lee ou Julio Enciso.

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Sa prestation la plus marquante est intervenue lors du spectaculaire et controversé 3-3 face à l'Autriche. Ce soir-là, le cador algérien a réussi six dribbles, soit le meilleur total de tous les joueurs présents sur la pelouse. Il a également été celui qui a le plus souvent touché le ballon dans la surface autrichienne, avec cinq ballons joués dans cette zone. Une démonstration de sa capacité à faire reculer un bloc défensif à lui seul.

Un vrai provocateur

Les Suisses sont donc prévenus. Si Murat Yakin insiste depuis plusieurs jours sur la nécessité de défendre en équipe, c'est précisément pour éviter de laisser des espaces à un joueur de ce profil tant Ibrahim Maza adore recevoir le ballon entre les lignes, provoquer en un contre un et attirer plusieurs adversaires avant de servir un coéquipier. Lui laisser quelques mètres peut suffire à déchirer toute une défense.

Photo: AP Photo/Eakin Howard

Dans un secteur offensif où Riyad Mahrez apporte son expérience, Amine Gouiri son sens du but et Housem Aouar sa qualité technique, Ibrahim Maza incarne le déséquilibre, celui qui peut faire basculer un huitième de finale sur un dribble, une accélération ou une inspiration. Les vidéos de la Nati n'ont sans doute jamais été visionnées avec autant d'attention. Et si ce n'est pas le cas, ce serait une erreur tragique.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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