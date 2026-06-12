DE
FR

Le Ghanéen accusé de viol
Thomas Partey n’a pas pu entrer au Canada

Joueur du Ghana, Thomas Partey ne va pas pouvoir disputer le premier match de son équipe. Le milieu de Villarreal est accusé de viol et d’agression sexuelle en Angleterre.
Publié: il y a 33 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
1/2
Thomas Partey ne peut pas se rendre au Canada.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Mercredi, le Ghana va disputer son premier match dans cette Coupe du monde 2026. Et il devra le faire sans son milieu de terrain, Thomas Partey. «The Athletic» a en effet appris que le joueur de Villarreal s’est vu refuser le droit d’entrée sur le sol canadien.

Du côté de l’Angleterre, l’ancien joueur d’Arsenal est en effet accusé à sept reprises de viol et une fois de harcèlement sexuel. En septembre de l’année dernière, il a plaidé une première fois non-coupable et est en attente d’un procès, qui a été repoussé à début 2027.

À lire aussi sur la Coupe du monde 2026
Ce joueur paraguayen fond en larmes en conférence de presse
Coupe du monde
«Il n'y a pas de mots»
Ce joueur paraguayen fond en larmes en conférence de presse
Chez Manor, les maillots de l'Italie sont à moitié prix
Coupe du monde
Troll ou coup de marketing?
Chez Manor, les maillots de l'Italie sont à moitié prix

«The Athletic» a contacté la FIFA, qui lui a confirmé l’information. «La FIFA confirme que le joueur Thomas Partey ne pourra pas se rendre du camp de base de l'équipe du Ghana à Boston, aux États-Unis, au Canada pour leur premier match contre le Panama le mercredi 17 juin, sa demande de visa ayant été refusée par le gouvernement canadien.»

Un risque pour la sécurité?

Car, même s’il ne pourra pas traverser la frontière avec le Canada, le Ghanéen a bel et bien pu se rendre sur le territoire américain. Le joueur de Villarreal a atterri, en même temps que son équipe, à Washington DC le 4 juin dernier, avant de rejoindre le Rhode Island, là où l’équipe africaine possède son camp de base.

Le média américain a également contacté le gouvernement canadien, qui lui avait répondu comme suit avant la compétition: «Nos agents sont des décideurs formés qui évaluent l'admissibilité d'une personne conformément aux lois canadiennes sur l'immigration. S'ils estiment qu'une personne pourrait représenter un risque pour la sécurité, ils peuvent décider de lui refuser l'entrée.»

Ainsi, Thomas Partey ne sera pas de la partie mercredi face au Panama, à Toronto. Par contre, il pourra disputer les rencontres face à l’Angleterre (23 juin, Boston) et la Croatie (27 juin, Philadelphie). Quant à la suite de la compétition, cela dépendra de la place du Ghana en phase de groupes. Si l'équipe termine deuxième du groupe L, elle devra à nouveau jouer à Toronto.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Ghana
Ghana
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Ghana
      Ghana