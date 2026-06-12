Joueur du Ghana, Thomas Partey ne va pas pouvoir disputer le premier match de son équipe. Le milieu de Villarreal est accusé de viol et d’agression sexuelle en Angleterre.

Blick Sport

Mercredi, le Ghana va disputer son premier match dans cette Coupe du monde 2026. Et il devra le faire sans son milieu de terrain, Thomas Partey. «The Athletic» a en effet appris que le joueur de Villarreal s’est vu refuser le droit d’entrée sur le sol canadien.

Du côté de l’Angleterre, l’ancien joueur d’Arsenal est en effet accusé à sept reprises de viol et une fois de harcèlement sexuel. En septembre de l’année dernière, il a plaidé une première fois non-coupable et est en attente d’un procès, qui a été repoussé à début 2027.

«The Athletic» a contacté la FIFA, qui lui a confirmé l’information. «La FIFA confirme que le joueur Thomas Partey ne pourra pas se rendre du camp de base de l'équipe du Ghana à Boston, aux États-Unis, au Canada pour leur premier match contre le Panama le mercredi 17 juin, sa demande de visa ayant été refusée par le gouvernement canadien.»

Un risque pour la sécurité?

Car, même s’il ne pourra pas traverser la frontière avec le Canada, le Ghanéen a bel et bien pu se rendre sur le territoire américain. Le joueur de Villarreal a atterri, en même temps que son équipe, à Washington DC le 4 juin dernier, avant de rejoindre le Rhode Island, là où l’équipe africaine possède son camp de base.

Le média américain a également contacté le gouvernement canadien, qui lui avait répondu comme suit avant la compétition: «Nos agents sont des décideurs formés qui évaluent l'admissibilité d'une personne conformément aux lois canadiennes sur l'immigration. S'ils estiment qu'une personne pourrait représenter un risque pour la sécurité, ils peuvent décider de lui refuser l'entrée.»

Ainsi, Thomas Partey ne sera pas de la partie mercredi face au Panama, à Toronto. Par contre, il pourra disputer les rencontres face à l’Angleterre (23 juin, Boston) et la Croatie (27 juin, Philadelphie). Quant à la suite de la compétition, cela dépendra de la place du Ghana en phase de groupes. Si l'équipe termine deuxième du groupe L, elle devra à nouveau jouer à Toronto.