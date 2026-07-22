Le coupable idéal, c'est lui! Giuliano Simeone a complètement abandonné le marquage sur Ferran Torres et a permis à l'Espagne de devenir championne du monde, dimanche à New York. Toute l'Argentine lui en veut.

Giuliano Simeone est devenu un traître à la patrie à cause du but espagnol

Giuliano Simeone est devenu un traître à la patrie à cause du but espagnol

Yannick Peng

Alors que Nico Williams, durant les prolongations de la finale de la Coupe du monde, remise de la tête vers Ferran Torres, Giuliano Simeone est, lui, assis sur une chaise au bord de la surface de réparation… en train de remettre correctement ses protège-tibias. Évidemment, il s'agit d'un photomontage, largement partagé sur X. Mais il illustre parfaitement le déluge de critiques auquel l'international argentin est confronté depuis la finale.

La raison? Entré en jeu à la 70e minute, Giuliano Simeone est désigné comme le principal responsable du but inscrit par Ferran Torres à la 106e minute, celui qui a offert le titre mondial à l'Espagne (1-0) et privé l'Argentine d'un deuxième sacre consécutif. Beaucoup estiment qu'il aurait dû suivre Torres et l'empêcher d'inscrire ce but décisif.

Les images montrent effectivement Simeone immobile à l'entrée de la surface alors que l'action espagnole se poursuit. Il semble porter la main à sa cheville droite, tandis que Ferran Torres poursuit son appel sans être suivi. Servi par Nico Williams, l'attaquant espagnol conclut d'une frappe puissante.

«Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté. Cette hésitation lui coûte très cher. Il le sait, son père (Diego Simeone, ndlr) le saura aussi. Tout le monde sait qu'il devait simplement continuer sa course sur ces quelques mètres», a analysé la légende irlandaise Roy Keane sur ITV.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup accusent Simeone d'avoir préféré remettre ses chaussettes en place plutôt que d'effectuer son travail défensif, d'où le photomontage devenu viral. Pourtant, une autre explication est possible. L'attaquant semble avoir porté la main à sa cheville droite après s'être blessé quelques instants plus tôt, sans contact avec un adversaire, et non pour ajuster son équipement. Une hypothèse renforcée par le fait qu'immédiatement après le but espagnol, il saisit à nouveau sa cheville droite, manifestement douloureuse.

Les excuses de Giuliano Simeone

«Il n'y a pas de mots pour décrire la douleur que je ressens en ce moment. Je peux seulement m'excuser de ne pas avoir réussi à vous ramener ce trophée», a écrit Simeone mardi sur Instagram. L'attaquant de 23 ans, qui a ensuite manqué l'occasion d'égaliser à la 121e minute sur un corner, évoque «un moment très triste». Il se dit toutefois «convaincu qu'avec le temps, nous regarderons avec fierté tout ce que nous avons accompli ensemble durant ce tournoi». En revanche, il ne fait aucune allusion aux moqueries et aux critiques qui se déversent sur lui depuis la finale.



