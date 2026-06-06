Murat Yakin dispose désormais de deux systèmes pour la Nati: l'un avec quatre défenseurs, l'autre avec trois. Dans le deuxième cas, Ricardo Rodriguez pourrait être sacrifié au profit de Denis Zakaria. Mais cette décision pourrait avoir du mal à passer à l'interne.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ricardo Rodriguez est bien trop expérimenté et bien élevé pour faire passer ses états d'âme avant l'intérêt de l'équipe de Suisse. Aucune chance, dès lors, de le voir s'exprimer sur les réseaux sociaux ou dans la presse durant cette préparation à la Coupe du monde, ou même une fois que le tournoi aura débuté. Mais le fait est que le gaucher de 33 ans n'a pas apprécié de devoir s'asseoir sur le banc au coup d'envoi de la rencontre face à la Jordanie, dimanche dernier à Saint-Gall.

Deux matches de suite sans lui avec une défense à trois

Certes, il ne s'agissait que d'un match de préparation. Et il est tout aussi vrai que le joueur du Betis n'était arrivé avec la Nati que le jeudi, après avoir eu droit à quatre jours de congé après son dernier match en Liga, disputé le samedi 23 mai face à Levante. Le voir s'asseoir sur le banc en début de match face aux Jordaniens n'était pas la surprise du siècle, mais il n'empêche que cet extrême compétiteur l'a ressenti comme une petite marque de défiance, d'autant que la défense à trois avait fière allure en son absence, avec un trio composé de Denis Zakaria, de Manuel Akanji et de Nico Elvedi. Et que Murat Yakin a apprécié la performance de ces trois hommes, qui avaient déjà été alignés lors de la dernière rencontre avant celle-ci, un solide match nul 0-0 en Norvège.

Deux matches de suite sans Ricardo Rodriguez d'entrée, voilà qui ressemble à un début de série. Et le gaucher ne veut surtout pas qu'il y en ait un troisième ce samedi face à l'Australie. Car si c'était le cas, alors sa place pour le match face au Qatar serait clairement en danger. Et ce n'est pas exactement son idée première de débuter sa quatrième Coupe du monde sur le banc.

Murat Yakin rappelle l'importance de Ricardo Rodriguez

Conscient que le point était sensible, Murat Yakin s'est justifié après le match face à la Jordanie. Interrogé par un journaliste qui lui demandait si le statut de Ricardo Rodriguez commençait à s'effriter, le sélectionneur a été ferme. «Pas du tout. Il n'y a même pas besoin de discuter de tout ce dont Ricky apporte à notre équipe», a-t-il contré, avant de rappeler l'importance de la flexibilité et de pouvoir disposer de plusieurs systèmes tactiques.

Aujourd'hui, si la Suisse joue en 4-3-2-1, comme cela a été le cas face à l'Allemagne en mars, le latéral gauche titulaire s'appelle Ricardo Rodriguez, sans aucune contestation possible. Miro Muheim est son remplaçant et tout est cohérent, hiérarchisé, annoncé. Par contre, si la Nati joue à trois derrière, alors la situation devient un peu plus inconfortable pour le joueur du Betis.

Le voir dans le couloir? Difficile. A ce poste, Murat Yakin apprécie le coffre et la polyvalence de Michel Aebischer, qui vient occuper une position à mi-terrain quand la Suisse a le ballon. Et s'il a besoin d'un profil de piston, le sélectionneur préférera les jambes et l'explosivité de Miro Muheim, lequel peut multiplier les courses. Dan Ndoye peut également jouer à ce poste. Ricardo Rodriguez? Ce n'est pas complètement exclu, dans un registre ultra-défensif, où il serait un latéral de plus. Mais ce n'est clairement pas le choix numéro un.

Dans l'axe, côté gauche, le Zurichois reste une option crédible et il a déjà prouvé par le passé pouvoir être très bon à ce poste. Et c'est là, le cas échéant, que Murat Yakin devra effectuer un choix fort. Si le technicien décide de jouer à trois défenseurs centraux, il devra sortir un joueur entre Nico Elvedi, Denis Zakaria et Ricardo Rodriguez. Aura-t-il le courage de mettre sur le banc un joueur à 137 sélections? A l'Euro 2024, le coach a déjà prouvé qu'il n'avait pas peur de prendre des décisions fortes en faisant de Xherdan Shaqiri un joker de luxe, un choix absolument parfait. Le sélectionneur avait parfaitement géré la situation et «XS» n'avait rien dit pendant la compétition, mais avait annoncé sa retraite internationale dans la foulée de l'Euro.

Quatre Coupes du monde pour Granit Xhaka et son pote «Ricky»

On n'en est pas encore là pour Ricardo Rodriguez, et de loin, mais son statut peut être un problème pour Murat Yakin et, s'il décide de le sortir du onze, cela passera par du dialogue avec son défenseur, mais aussi avec Granit Xhaka. Les deux hommes s'apprécient et se respectent et ont fait de cette quatrième Coupe du monde un objectif commun. Ce n'est pas Granit Xhaka qui fait la composition, d'accord, mais si son pote «Ricky» devait s'asseoir sur le banc, ce n'est sûrement pas le matin du match qu'il serait heureux de l'apprendre. Murat Yakin osera-t-il prendre une décision impopulaire à l'interne s'il avait dans l'idée de titulariser Denis Zakaria? La réponse sera passionnante à observer.

La Suisse est désormais flexible tactiquement

Pour l'heure, le sélectionneur reste vague. «Notre effectif a été pensé pour être flexible. Denis est une option pour jouer derrière, mais aussi au milieu. Cette configuration a été performante contre la Norvège et contre la Jordanie. On verra. Avec le Qatar, la Bosnie et le Canada, nous allons affronter trois adversaires différents, que nous allons bien analyser, et nous devrons maîtriser plusieurs systèmes. Nos joueurs sont intelligents et expérimentés, ils savent que selon la configuration du match, ou le score, nous pouvons changer de tactique en un instant.» Ricardo Rodriguez et son statut en équipe de Suisse sont-ils prêts à l'accepter?