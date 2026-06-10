Le Mondial 2026 s'ouvre jeudi à Mexico, avec un Mexique-Afrique du Sud sous haute tension météorologique. Malgré les craintes d'orages et de tempête, un spécialiste prévoit finalement un temps plus clément pour le coup d'envoi.

Carlo Emanuele Frezza

Le Mondial débute enfin ce jeudi! Comme en 2010, le match d’ouverture opposera le Mexique à l’Afrique du Sud. Mais ces derniers jours, de gros nuages se sont amoncelés au-dessus du tournoi et du Stade Azteca de Mexico, au sens propre du terme.

Plusieurs services météorologiques annonçaient en effet de fortes pluies, des orages, de la grêle, ainsi que de puissantes rafales de vent au moment du coup d’envoi, fixé à 13h au Mexique. Les autorités de la mégapole de 23 millions d’habitants avaient même émis à plusieurs reprises une alerte orange ces derniers jours, notamment en raison de la tempête tropicale «Boris», qui s’est formée au large de la côte pacifique sud du Mexique.

SRF Météo rassure

Entre-temps, les dernières prévisions se veulent beaucoup plus optimistes. «Ce matin, le soleil alterne avec les nuages à Mexico. Durant les matches, la couverture nuageuse devrait se renforcer et quelques averses restent possibles. En revanche, nous ne prévoyons actuellement pas d’orages – c’est-à-dire d’activité électrique – pendant les rencontres», explique Gaudenz Flury, météorologue à la SRF.

Des orages pourraient toutefois se développer après les matches. Les conditions resteront néanmoins exigeantes pour les joueurs comme pour les spectateurs. «Bien que Mexico se situe à environ 2'200 mètres d’altitude, les températures atteindront près de 25 degrés cet après-midi. Combinée à un taux d’humidité relativement élevé, cette chaleur risque d’être pesante aussi bien sur le terrain que dans les tribunes », précise Gaudenz Flury.

La chaleur comme principal défi

L’essentiel est ailleurs: aucun orage n’est attendu pendant les 90 minutes de jeu. Une situation qui aurait pu poser un sérieux problème. En effet, dès qu’un risque d’orage est détecté à proximité du stade, l’évacuation des spectateurs est obligatoire. Le match ne peut reprendre qu’après 30 minutes sans éclair ni coup de tonnerre. Et à chaque nouvel impact détecté, le compte à rebours repart de zéro.

Le coup d’envoi du Mondial ne devrait donc pas être perturbé par la météo. Le véritable défi pourrait plutôt être la chaleur au cours des prochains jours. Lors de la Coupe du monde des clubs, il y a un an, certains remplaçants avaient déjà trouvé refuge dans des espaces climatisés pour échapper aux températures extrêmes. Une image qui pourrait bien se répéter durant les semaines à venir.