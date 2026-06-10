Cette Coupe du monde s'accompagne d'une révolution technique

La FIFA déploiera un système de hors-jeu semi-automatique amélioré lors du Mondial 2026. Objectif: accélérer les décisions et limiter les interruptions inutiles.

Florian Raz

C’est une scène que les amateurs de football connaissent bien. Le ballon finit au fond des filets, les joueurs exultent, les supporters explosent de joie. Puis l’assistance vidéo intervient et détecte un hors-jeu dans la phase de construction de l’action. Les célébrations étaient prématurées: le but est annulé.

La FIFA souhaite réduire au maximum ce type de situation lors de la Coupe du monde 2026. Pour y parvenir, l’instance introduira une version améliorée de son système de hors-jeu semi-automatique.

Un signal sonore directement dans l’oreillette des arbitres

Cette technologie avait déjà été utilisée lors du Mondial 2022 au Qatar. À l’époque, elle ne pouvait toutefois être exploitée que par le VAR. Désormais, le système signalera lui-même les situations litigieuses aux arbitres. Lorsqu’il détectera un hors-jeu manifeste, un signal sonore sera transmis aux officiels présents dans le stade.

Le dispositif a notamment été testé et perfectionné lors de tournois de jeunes organisés par la FIFA ainsi qu’à la Coupe du monde des clubs. À ses débuts, il n’intervenait que lorsqu’un joueur se trouvait au moins 50 centimètres en position de hors-jeu. Lors de la Coupe du monde 2026, le seuil sera abaissé à 10 centimètres.

Pour fonctionner, le système s’appuie sur 16 caméras. Le ballon, lui, enregistre ses mouvements 500 fois par seconde. Chaque joueur sera également scanné avant la compétition afin de créer un modèle 3D précis. Ces données permettront d’affiner encore davantage les calculs liés aux situations de hors-jeu. Conséquence directe: les joueurs seront désormais identifiables sur les images de synthèse diffusées après les décisions les plus serrées.

La FIFA ne cherche pas uniquement à éviter les célébrations interrompues par une intervention du VAR. Elle entend aussi réduire le risque de blessures lors d’actions qui auraient dû être arrêtées en raison d’un hors-jeu.

Le dernier mot reste aux arbitres

Même si les arbitres assistants disposeront désormais de cette aide technologique dans leur oreillette, la décision finale leur appartiendra toujours. À eux de juger s’ils souhaitent suivre ou non l’alerte reçue. À la FIFA, on se montre toutefois très confiant quant à la fiabilité du système. «Il est presque impossible qu’un mauvais signal soit transmis aux arbitres», assure Johannes Holzmüller, directeur de l’innovation de la FIFA. «Le système ne se manifeste que lorsqu’il est extrêmement sûr de son analyse.»

Cette évolution doit également permettre de réduire les temps d’attente lors des décisions de hors-jeu. Certaines situations continueront néanmoins à nécessiter une intervention humaine. Le VAR devra notamment analyser lui-même les cas où l’écart est inférieur à dix centimètres, lorsqu’un joueur se trouve au sol ou lorsqu’il est masqué.

Il en ira de même pour les situations où il faut déterminer si un joueur a gêné la vision du gardien sur un but. Les modèles 3D joueront alors un rôle central. Grâce à eux, le VAR pourra visualiser l’action sous forme de simulation informatique depuis le point de vue du gardien. Il lui sera ainsi possible de déterminer si celui-ci a été perturbé par un joueur en position de hors-jeu ou non.

Des applications également sur les corners

Les modèles 3D devraient aussi permettre de résoudre une autre problématique. Lors de la victoire du Japon contre l’Espagne lors du Mondial 2022, une polémique était née autour du but du 2-1. Beaucoup se demandaient alors si le ballon était entièrement sorti du terrain avant le centre décisif. Ce n’est que longtemps après la rencontre que la FIFA avait précisé que le ballon touchait encore la ligne de 1,88 millimètre.

Ce type de débat devrait disparaître lors du Mondial 2026. Grâce aux images 3D et au capteur intégré au ballon, il sera possible de déterminer en quelques instants si celui-ci a entièrement franchi la ligne. Le système permettra également d’identifier le dernier joueur à avoir touché le ballon. Une donnée que le VAR pourrait aussi utiliser pendant le tournoi pour corriger certaines décisions erronées concernant l’attribution des corners.