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Lamine Yamal confiant
«On m'a demandé si j'avais peur de la France…»

Lamine Yamal, qui avait dit ne pas craindre la France en demi-finale de la Coupe du monde, a tenu à préciser lundi que ses propos avaient juste tendu à répondre à une question d'un média, s'employant ainsi à éteindre toute tentative de polémique.
Publié: 09:25 heures
|
Dernière mise à jour: 09:49 heures
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Lamine Yamal a fêté ses 19 ans ce lundi.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Lamine Yamal désamorce la bombe. Après la qualification acquise contre la Belgique, «on m'a demandé si j'avais peur de la France, et j'ai répondu non. Nous sommes champions d'Europe. C'est du football, comme l'a dit Jules Koundé. C'est du football, tout simplement», a expliqué l'ailier qui fêtait lundi son 19e anniversaire.

«Je n'ai pas encore reçu beaucoup de cadeaux. Le plus beau cadeau serait une victoire mardi ainsi qu'un voyage à New York», a dit le joueur, très détendu et qui portait un collier clinquant qu'il s'est offert lui-même pour l'occasion.

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Le prodige espagnol, qui monte en puissance après un début de tournoi timide, mais qui n'a pour l'heure marqué qu'un but aux États-Unis, a également relevé le défi de son sélectionneur Luis de la Fuente de faire trembler les filets mardi contre la France, au Texas.

«Je ne me préoccupe pas des buts, mais…»

«Je ne me préoccupe pas des buts, mais c'est toujours spécial de marquer dans ce genre de match. J'accepte le défi. C'est pour cela que je suis venu ici», a affirmé Lamine Yamal.

Un peu avant lui, son sélectionneur l'avait enjoint à être «tranquille». «Il a 19 ans! Qu'il ne stresse pas. Le grand jour de Lamine est encore à venir. J'espère que ce sera demain (ndlr: mardi), ou bien lors de la finale, si nous parvenons à nous y hisser.»

Aussi serein que son joueur, Luis de la Fuente, qui a confié être «romantique» parce qu'il aimait «Julio Iglesias», a éludé la question sur l'étiquette de favori, qu'a accolé Didier Deschamps à la Roja, estimant que ça ne voulait rien «dire qui est favori ou non».

Il a par contre souligné les progrès de l'équipe de France depuis ses deux défaites face à l'Espagne en demi-finale de l'Euro 2024 2-0 et en demi-finale de la Ligue des nations 2025.

La France, une meilleure équipe

«C'est une équipe bien meilleure. Ils ont continué de grandir. Les joueurs ont continué à progresser. Leurs qualités se sont améliorées. C'est ainsi. Mbappé a progressé, Dembélé s'est amélioré, Pedri aussi... Nous sommes tous meilleurs, et les joueurs le sont aussi, sur le plan individuel», a conclu de la Fuente.

Enfin, Luis De la Fuente s'est exprimé sur le capitaine des Bleus que les fans du Real Madrid aimeraient voir aussi impressionnant avec son club.

«Des critiques sur Mbappé? Que puis-je dire? Chacun est libre de critiquer mais pour moi c'est un footballeur génial. Je suis un admirateur d'un football spectaculaire et des grands footballeurs, et Kylian est évidemment un grand du football mondial.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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