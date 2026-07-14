Lamine Yamal, qui avait dit ne pas craindre la France en demi-finale de la Coupe du monde, a tenu à préciser lundi que ses propos avaient juste tendu à répondre à une question d'un média, s'employant ainsi à éteindre toute tentative de polémique.

AFP Agence France-Presse

Lamine Yamal désamorce la bombe. Après la qualification acquise contre la Belgique, «on m'a demandé si j'avais peur de la France, et j'ai répondu non. Nous sommes champions d'Europe. C'est du football, comme l'a dit Jules Koundé. C'est du football, tout simplement», a expliqué l'ailier qui fêtait lundi son 19e anniversaire.

«Je n'ai pas encore reçu beaucoup de cadeaux. Le plus beau cadeau serait une victoire mardi ainsi qu'un voyage à New York», a dit le joueur, très détendu et qui portait un collier clinquant qu'il s'est offert lui-même pour l'occasion.

Le prodige espagnol, qui monte en puissance après un début de tournoi timide, mais qui n'a pour l'heure marqué qu'un but aux États-Unis, a également relevé le défi de son sélectionneur Luis de la Fuente de faire trembler les filets mardi contre la France, au Texas.

«Je ne me préoccupe pas des buts, mais…»

«Je ne me préoccupe pas des buts, mais c'est toujours spécial de marquer dans ce genre de match. J'accepte le défi. C'est pour cela que je suis venu ici», a affirmé Lamine Yamal.

Un peu avant lui, son sélectionneur l'avait enjoint à être «tranquille». «Il a 19 ans! Qu'il ne stresse pas. Le grand jour de Lamine est encore à venir. J'espère que ce sera demain (ndlr: mardi), ou bien lors de la finale, si nous parvenons à nous y hisser.»

Aussi serein que son joueur, Luis de la Fuente, qui a confié être «romantique» parce qu'il aimait «Julio Iglesias», a éludé la question sur l'étiquette de favori, qu'a accolé Didier Deschamps à la Roja, estimant que ça ne voulait rien «dire qui est favori ou non».

Il a par contre souligné les progrès de l'équipe de France depuis ses deux défaites face à l'Espagne en demi-finale de l'Euro 2024 2-0 et en demi-finale de la Ligue des nations 2025.

La France, une meilleure équipe

«C'est une équipe bien meilleure. Ils ont continué de grandir. Les joueurs ont continué à progresser. Leurs qualités se sont améliorées. C'est ainsi. Mbappé a progressé, Dembélé s'est amélioré, Pedri aussi... Nous sommes tous meilleurs, et les joueurs le sont aussi, sur le plan individuel», a conclu de la Fuente.

Enfin, Luis De la Fuente s'est exprimé sur le capitaine des Bleus que les fans du Real Madrid aimeraient voir aussi impressionnant avec son club.

«Des critiques sur Mbappé? Que puis-je dire? Chacun est libre de critiquer mais pour moi c'est un footballeur génial. Je suis un admirateur d'un football spectaculaire et des grands footballeurs, et Kylian est évidemment un grand du football mondial.»