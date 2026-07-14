Le médecin du Sénégal était en réalité gynécologue

Lors d'une conférence de presse, le président de la Fédération sénégalaise de football a révélé que le médecin de la sélection lors de la Coupe du monde avait une formation de gynécologue.

Blick Sport

Le Sénégal a vécu une Coupe du monde pleine de rebondissements. Déjà, les Lions de la Teranga sont sortis miraculeusement de la phase de poules, grâce à un succès 5-0 lors de la dernière journée face à l'Irak. Puis, quelques jours plus tard, ils menaient 2-0 à la 85e minute de leur seizième de finale face à la Belgique, avant de s'écrouler et s'incliner à la toute fin des prolongations, sur un pénalty.

Forcément, à l'heure de faire le bilan, le président de la Fédération Abdoulaye Fall ne peut pas être satisfait. Ce n'est pas un hasard si, il y a quelques jours, il a d'ailleurs remercié son sélectionneur Pape Thiaw.

«La santé avant tout»

Lundi, en conférence de presse, c'est une autre révélation qu'a faite Abdoulaye Fall à propos du médecin de l'équipe. «En fait, notre médecin titulaire n'a pas le profil académique pour accompagner nos athlètes. Le docteur Fedior est un gynécologue de formation, ça aussi c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement», a-t-il expliqué devant la presse sénégalaise à propos de son médecin, en poste depuis dix ans.

Le dirigeant a parlé d'un manque de confiance de la part des joueurs. «Les joueurs n'étaient pas suffisamment convaincus pour être souvent accompagnés par lui. Il fallait quand même trouver une expertise convaincante pour leur permettre d'être très rassurés à ce niveau. Parce que la santé passe avant tout.»

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Sauf que, il y a quelques années, le Dr Fedior avait déjà parlé de cet aspect. «Oui, ma spécialité quand j’ai commencé, c’était la gynécologie, précisait-il au site «Sene.News». Le milieu sportif reste quand même mon premier amour que j’ai découvert en 4e année.» Le président de la Fédération sénégalaise de football cherche-t-il des coupables?

À la suite de toutes ces histoires, la FSF a en tout cas indiqué revoir en profondeur le fonctionnement de toutes ses sélections nationales, afin que de telles histoires ne viennent pas à se reproduire par la suite.