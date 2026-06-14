Le Brésil a déçu lors de son premier match de Coupe du monde contre le Maroc. La presse du pays parle de la plus mauvaise performance depuis la débâcle 7-1 contre l'Allemagne en 2014.

Pascal Keusch

Pour son entrée en lice au Mondial 2026, le Brésil n’a pu obtenir mieux qu’un match nul face au Maroc. Mais le quintuple champion du monde a surtout affiché de sérieuses lacunes en début de rencontre, encaissant rapidement l’ouverture du score et donnant longtemps l’impression de pouvoir sombrer davantage encore. Résultat: la presse brésilienne ne ménage pas la Seleção.

Traumatisme de 2014

Dans les colonnes d’«O Globo», un chroniqueur évoque même «les 45 pires minutes depuis le 1-7 contre l’Allemagne». Cette déroute historique subie lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2014 à domicile reste considérée comme la plus grande humiliation de l’histoire du football brésilien et demeure profondément ancrée dans la mémoire collective du pays.

Les critiques sont tout aussi sévères sur le site «UOL». Un journaliste parle d’un «véritable massacre»: «J’avais l’impression que le Maroc aurait pu marquer davantage.» Une de ses collègues partage ce constat et estime que «le Brésil peut s’estimer heureux de repartir avec un match nul».

Le Brésil sauvé par une pause hydratation?

En effet, le scénario aurait même pu être encore plus douloureux pour les Sud-Américains. Le quotidien britannique «The Times» avance qu’une nouveauté réglementaire introduite pour cette Coupe du monde a peut-être évité une nouvelle humiliation au Brésil.

Pour la première fois, les rencontres sont interrompues à deux reprises pendant trois minutes afin de permettre aux joueurs de se réhydrater. Une de ces pauses est justement intervenue peu après l’ouverture du score marocaine. Carlo Ancelotti en a alors profité pour réorganiser son équipe et transmettre de nouvelles consignes tactiques. Une intervention qui a porté ses fruits, le Brésil a retrouvé davantage de stabilité et a fini par égaliser grâce à un exploit individuel de Vinicius Junior.

Impossible de savoir si, sans cette pause hydratation, la rencontre aurait pris une tournure comparable au cauchemar vécu contre l’Allemagne en 2014. Deux choses seulement sont sûres: ce jour-là, le Brésil avait encaissé cinq buts en moins de trente minutes et les pauses hydratation n’existaient pas.