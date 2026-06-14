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La Seleçao vivement critiquée
«La pire mi-temps depuis la défaite 7-1 contre l'Allemagne»

Le Brésil a déçu lors de son premier match de Coupe du monde contre le Maroc. La presse du pays parle de la plus mauvaise performance depuis la débâcle 7-1 contre l'Allemagne en 2014.
Publié: il y a 23 minutes
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Le Brésil n'a convaincu lors de son entrée en lice au Mondial 2026.
Photo: IMAGO/DeFodi Images
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Pascal Keusch

Pour son entrée en lice au Mondial 2026, le Brésil n’a pu obtenir mieux qu’un match nul face au Maroc. Mais le quintuple champion du monde a surtout affiché de sérieuses lacunes en début de rencontre, encaissant rapidement l’ouverture du score et donnant longtemps l’impression de pouvoir sombrer davantage encore. Résultat: la presse brésilienne ne ménage pas la Seleção.

Traumatisme de 2014

Dans les colonnes d’«O Globo», un chroniqueur évoque même «les 45 pires minutes depuis le 1-7 contre l’Allemagne». Cette déroute historique subie lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2014 à domicile reste considérée comme la plus grande humiliation de l’histoire du football brésilien et demeure profondément ancrée dans la mémoire collective du pays.

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Les critiques sont tout aussi sévères sur le site «UOL». Un journaliste parle d’un «véritable massacre»: «J’avais l’impression que le Maroc aurait pu marquer davantage.» Une de ses collègues partage ce constat et estime que «le Brésil peut s’estimer heureux de repartir avec un match nul».

Le Brésil sauvé par une pause hydratation?

En effet, le scénario aurait même pu être encore plus douloureux pour les Sud-Américains. Le quotidien britannique «The Times» avance qu’une nouveauté réglementaire introduite pour cette Coupe du monde a peut-être évité une nouvelle humiliation au Brésil.

Pour la première fois, les rencontres sont interrompues à deux reprises pendant trois minutes afin de permettre aux joueurs de se réhydrater. Une de ces pauses est justement intervenue peu après l’ouverture du score marocaine. Carlo Ancelotti en a alors profité pour réorganiser son équipe et transmettre de nouvelles consignes tactiques. Une intervention qui a porté ses fruits, le Brésil a retrouvé davantage de stabilité et a fini par égaliser grâce à un exploit individuel de Vinicius Junior.

Impossible de savoir si, sans cette pause hydratation, la rencontre aurait pris une tournure comparable au cauchemar vécu contre l’Allemagne en 2014. Deux choses seulement sont sûres: ce jour-là, le Brésil avait encaissé cinq buts en moins de trente minutes et les pauses hydratation n’existaient pas.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1:0
1
1
3
2
Equateur
Equateur
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Curaçao
Curaçao
0:1
1
-1
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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Brésil
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