Luka Modric, des bombes de Zadar à la légende du Mondial

Luka Modric tire sa révérence. À 40 ans et après 202 sélections, le capitaine croate quitte la scène internationale, après une fin cruelle face au Portugal au Mondial 2026.

AFP Agence France-Presse

Le gamin aux bouclettes dorées qui se réfugiait, en pleine guerre, dans des abris souterrains et dans le football, n'osait sans doute rêver à un tel parcours: à 40 ans, après cinq Coupes du monde, Luka Modric va faire ses adieux à la sélection croate, éliminée jeudi en 16e de finale du Mondial-2026.

La technologie, implacable, n'a que faire du romantisme. Un capteur hypersensible au nom barbare («unité de mesure inertielle» ou IMU), a mis fin à l'une des carrières en sélection les plus marquantes du football moderne. Jeudi soir à Toronto, au bout du temps additionnel (90e+13), la Croatie a cru arracher face au Portugal l'égalisation et une prolongation, avant que ce deuxième but ne soit invalidé pour un hors-jeu mis en évidence par l'IMU.

Cette défaite (2-1) et l'épilogue sont cruels pour Modric, encore au bord des larmes, au moment d'aborder la décision arbitrale bien après le coup de sifflet final: «On dirait que ça joue toujours contre nous», a lâché, amer, le «magicien» qui a propulsé la petite Croatie (moins de 4 millions d'habitants) dans le gotha mondial. Portée par son capitaine (202 sélections, 29 buts), la sélection au damier a fait tremblé les ogres du football mondial: elle a atteint la finale du Mondial-2018 (2e) et le dernier carré (3e) quatre ans plus tard au Qatar.

«La fin d'une ère»

«C'est la fin d'une ère», a concédé le sélectionneur Zlatko Dalic tandis que Cristiano Ronaldo, autre phénomène de longévité et ancien coéquipier au Real Madrid, a espéré que «cette légende du foot continue à jouer».

Né le 9 septembre 1985, Modric a passé une grande partie de son enfance à Zadar dans des abris souterrains pour se protéger des bombardements, durant la guerre en ex-Yougoslavie entre 1990 et 1995. Et même là, il avait toujours son ballon sous le bras. «Je me souviens aussi de cette peur qu'on ressentait. On jouait au foot et soudain, il y avait des sirènes. C'était devenu normal. Quand on allait dans l'abri, je prenais aussi mon ballon. Le football était tout pour moi», se rappelait-il dans un entretien accordé à l'AFP en septembre 2020.

En 1991, le petit garçon fou de ballon quitte la maison familiale près de Zadar, détruite par les bombardements, pour vivre avec ses parents dans un hôtel communal pendant sept ans, jusqu'en 1998. En 2001, à 16 ans, il est recruté par le Dinamo Zagreb, bien que son physique frêle (1,72 m, 66 kg) soulève de nombreuses interrogations.

Et Modric Ballon d'Or

«Il y a toujours beaucoup de scepticisme à propos de moi, à propos de mes qualités, de mon style de jeu et de mon physique (...) On a dit que j'étais trop chétif pour atteindre le haut niveau, mais cette adversité ne m'affecte pas, cela me motive encore plus», avait assuré le milieu offensif à l'AFP.

Recruté par Tottenham en juillet 2008 pour 21 millions d'euros, Modric découvre la Ligue des champions en 2010-2011 et porte les Spurs jusqu'en quart de finale, perdu contre le Real Madrid. Convoité par tous les cadors européens, «Zouko» signe finalement chez son bourreau espagnol à l'été 2012, pour 35 millions d'euros. Entre 2012 et 2025, il éblouit par son toucher de balle, des deux pieds, sa vision du jeu, et collectionne les trophées, quatre titres de champion d'Espagne, six éditions de la Ligue des champions et le Ballon d'Or en 2018.

Après Madrid, il rejoint l'AC Milan, le club qui le faisait rêver enfant. Sa saison se finit dans la douleur, avec une fracture de la pommette et une qualification pour la Ligue des champions perdue lors de la dernière journée de Serie A.

Et maintenant, cette nouvelle désillusion en sélection. Qui pourrait le conduire à renoncer à sa dernière année de contrat et à raccrocher définitivement les crampons? Les tifosi du Milan et les passionnés de ballon rond d'ailleurs espèrent que sa passion dévorante pour le foot reprendra le dessus.