Cristiano Ronaldo a vécu un huitième de finale totalement fou face à la Croatie. Remplacé à la 81e minute puis bouleversé en fin de match, le Portugais est passé par toutes les émotions possibles.

Carlo Steiner

Cristiano Ronaldo a vécu un seizième de finale complètement fou face à la Croatie. Entre joie, frustration, tension et larmes, le capitaine portugais a traversé toutes les émotions possibles lors d’un match au scénario renversant.

Remplacé à la 81e minute

A la 81e minute, alors que le score est de 1-1, le sélectionneur portugais Roberto Martinez (52 ans) prend une décision forte: il remplace Cristiano Ronaldo. Le Portugais ne cache pas sa déception. Sans un regard pour son entraîneur, il quitte directement le terrain et s’assoit au sol à côté du banc. Visiblement agacé, il suit la fin du match depuis la touche, impuissant.

Son but sur penalty, qui avait permis d’égaliser, semble alors presque oublié. La qualification pour les quarts de finale paraît lui échapper. Mais le match bascule une première fois à la 94e minute: Gonçalo Ramos (25 ans) marque le 2-1 pour le Portugal. Ronaldo s’élance alors pour célébrer avec ses coéquipiers.

Le suspense ne s’arrête pourtant pas là. A la 103e minute, la Croatie pense encore pouvoir revenir dans la partie en envoyant le ballon au fond des filets portugais. Ronaldo vit alors de longues minutes de tension supplémentaire sur le bord du terrain.

Mais le VAR intervient et annule finalement le but. Une décision liée à un hors-jeu de quelques centimètres. Le soulagement est total pour le Portugal, et notamment pour Ronaldo, libéré après ce nouveau coup de chaud.

«Un hommage à Diogo Jota»

Au coup de sifflet final, les émotions prennent une autre dimension. L’un des premiers à féliciter Cristiano Ronaldo est Luka Modric (40 ans), son ancien coéquipier au Real Madrid, dans un beau geste de fair-play malgré l’élimination croate.

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Mais ce match dépasse le cadre sportif. Vendredi marque en effet le premier anniversaire de la mort de Diogo Jota (†28 ans), décédé dans un accident de voiture. En son hommage, Cristiano Ronaldo a porté un maillot floqué du numéro 21. Habituellement CR7, il devient symboliquement CR21 le temps de cette rencontre. Très ému, il a levé les yeux vers le ciel, en larmes.

Après le match, il a expliqué: «Nous sommes très heureux, car c’était un hommage à Diogo. Cette journée était spéciale, et nous avons gagné. Nous l’avons honoré de la meilleure manière possible.» Le Portugal affrontera désormais l’Espagne lundi à 21h en huitièmes de finale.