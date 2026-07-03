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Avec le maillot de Diogo Jota
Cristiano Ronaldo fond en larmes après la victoire

Cristiano Ronaldo a vécu un huitième de finale totalement fou face à la Croatie. Remplacé à la 81e minute puis bouleversé en fin de match, le Portugais est passé par toutes les émotions possibles.
Publié: 17:17 heures
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Après la victoire face à la la Croatie, Ronaldo rend hommage à Diogo Jota.
Photo: keystone-sda.ch
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Carlo Steiner

Cristiano Ronaldo a vécu un seizième de finale complètement fou face à la Croatie. Entre joie, frustration, tension et larmes, le capitaine portugais a traversé toutes les émotions possibles lors d’un match au scénario renversant.

Remplacé à la 81e minute

A la 81e minute, alors que le score est de 1-1, le sélectionneur portugais Roberto Martinez (52 ans) prend une décision forte: il remplace Cristiano Ronaldo. Le Portugais ne cache pas sa déception. Sans un regard pour son entraîneur, il quitte directement le terrain et s’assoit au sol à côté du banc. Visiblement agacé, il suit la fin du match depuis la touche, impuissant.

Son but sur penalty, qui avait permis d’égaliser, semble alors presque oublié. La qualification pour les quarts de finale paraît lui échapper. Mais le match bascule une première fois à la 94e minute: Gonçalo Ramos (25 ans) marque le 2-1 pour le Portugal. Ronaldo s’élance alors pour célébrer avec ses coéquipiers.

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Le suspense ne s’arrête pourtant pas là. A la 103e minute, la Croatie pense encore pouvoir revenir dans la partie en envoyant le ballon au fond des filets portugais. Ronaldo vit alors de longues minutes de tension supplémentaire sur le bord du terrain.

Mais le VAR intervient et annule finalement le but. Une décision liée à un hors-jeu de quelques centimètres. Le soulagement est total pour le Portugal, et notamment pour Ronaldo, libéré après ce nouveau coup de chaud.

«Un hommage à Diogo Jota»

Au coup de sifflet final, les émotions prennent une autre dimension. L’un des premiers à féliciter Cristiano Ronaldo est Luka Modric (40 ans), son ancien coéquipier au Real Madrid, dans un beau geste de fair-play malgré l’élimination croate.

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Mais ce match dépasse le cadre sportif. Vendredi marque en effet le premier anniversaire de la mort de Diogo Jota (†28 ans), décédé dans un accident de voiture. En son hommage, Cristiano Ronaldo a porté un maillot floqué du numéro 21. Habituellement CR7, il devient symboliquement CR21 le temps de cette rencontre. Très ému, il a levé les yeux vers le ciel, en larmes.

Après le match, il a expliqué: «Nous sommes très heureux, car c’était un hommage à Diogo. Cette journée était spéciale, et nous avons gagné. Nous l’avons honoré de la meilleure manière possible.» Le Portugal affrontera désormais l’Espagne lundi à 21h en huitièmes de finale.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
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1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
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1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
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Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
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Angleterre
Angleterre
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7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
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Panama
3
-4
0
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