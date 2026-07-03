La Suisse disputera son huitième de finale mardi à Vancouver. La Nati y retrouvera soit la Colombie, favorite sur le papier, soit le Ghana.

Christian Finkbeiner

La Suisse est à une victoire de son grand objectif: une place en quarts de finale de la Coupe du monde. L'adversaire de Granit Xhaka et de ses coéquipiers sera connu dans la nuit de samedi à dimanche, à l'issue du seizième de finale entre la Colombie et le Ghana, disputé à Kansas City.

La Colombie part favorite

Sur le papier, la Colombie aborde cette rencontre avec un léger avantage. Les Sud-Américains ont terminé en tête du groupe K après deux victoires contre l'Ouzbékistan (3-1) et la RD Congo (1-0), avant de décrocher un précieux match nul (0-0) face au Portugal, confirmant leur solidité défensive.

L'équipe est portée par son ailier Luis Diaz, qui évolue au Bayern Munich. Le brassard de capitaine est, lui, porté par James Rodriguez, 34 ans, aujourd'hui joueur du Minnesota United en MLS.

Le Ghana a lui aussi dû batailler lors de la phase de groupes. Ils ont d'abord battu le Panama (1-0), avant d'obtenir un nul face à l'Angleterre (0-0). Une défaite contre la Croatie (2-1) les a toutefois contraints à terminer à la troisième place de leur groupe. La sélection est dirigée par Carlos Queiroz, technicien portugais expérimenté, qui a notamment entraîné... la Colombie.

Lawrence Ati Zigi pourrait retrouver la Nati

Le Ghana compte dans ses rangs une vieille connaissance de la Super League: Lawrence Ati Zigi. Le gardien du FC Saint-Gall s'était blessé aux adducteurs lors du premier match contre le Panama et avait manqué les rencontres suivantes face à l'Angleterre et à la Croatie. Il devrait toutefois être rétabli pour le duel contre la Colombie. Autre visage connu en Suisse: Jonas Adjetey, ancien défenseur du FC Bâle, qui a rejoint Wolfsburg l'hiver dernier.

La Suisse n'a encore jamais affronté le Ghana en match officiel. En revanche, la Nati a déjà croisé la route de la Colombie lors de la Coupe du monde 1994. À San Francisco, les Sud-Américains, emmenés par Carlos Valderrama, s'étaient imposés 2-0 lors du dernier match de groupe. Cette défaite n'avait toutefois pas empêché la Suisse de se qualifier pour les huitièmes de finale, où elle avait été éliminée par l'Espagne.

Le seul affrontement entre la Suisse et le Ghana remonte à novembre 2022. Les Black Stars s'étaient imposés 2-0 à Abu Dhabi lors d'un match amical disputé quelques jours avant le début du Mondial au Qatar.