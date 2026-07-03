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Deux scénarios possibles
Voici les adversaires potentiels de la Nati en huitièmes de finale

La Suisse disputera son huitième de finale mardi à Vancouver. La Nati y retrouvera soit la Colombie, favorite sur le papier, soit le Ghana.
Publié: 10:56 heures
|
Dernière mise à jour: 10:58 heures
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Luis Diaz est la principale arme offensive de la Colombie.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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Christian Finkbeiner

La Suisse est à une victoire de son grand objectif: une place en quarts de finale de la Coupe du monde. L'adversaire de Granit Xhaka et de ses coéquipiers sera connu dans la nuit de samedi à dimanche, à l'issue du seizième de finale entre la Colombie et le Ghana, disputé à Kansas City.

La Colombie part favorite

Sur le papier, la Colombie aborde cette rencontre avec un léger avantage. Les Sud-Américains ont terminé en tête du groupe K après deux victoires contre l'Ouzbékistan (3-1) et la RD Congo (1-0), avant de décrocher un précieux match nul (0-0) face au Portugal, confirmant leur solidité défensive.

L'équipe est portée par son ailier Luis Diaz, qui évolue au Bayern Munich. Le brassard de capitaine est, lui, porté par James Rodriguez, 34 ans, aujourd'hui joueur du Minnesota United en MLS.

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Le Ghana a lui aussi dû batailler lors de la phase de groupes. Ils ont d'abord battu le Panama (1-0), avant d'obtenir un nul face à l'Angleterre (0-0). Une défaite contre la Croatie (2-1) les a toutefois contraints à terminer à la troisième place de leur groupe. La sélection est dirigée par Carlos Queiroz, technicien portugais expérimenté, qui a notamment entraîné... la Colombie.

Lawrence Ati Zigi pourrait retrouver la Nati

Le Ghana compte dans ses rangs une vieille connaissance de la Super League: Lawrence Ati Zigi. Le gardien du FC Saint-Gall s'était blessé aux adducteurs lors du premier match contre le Panama et avait manqué les rencontres suivantes face à l'Angleterre et à la Croatie. Il devrait toutefois être rétabli pour le duel contre la Colombie. Autre visage connu en Suisse: Jonas Adjetey, ancien défenseur du FC Bâle, qui a rejoint Wolfsburg l'hiver dernier.

La Suisse n'a encore jamais affronté le Ghana en match officiel. En revanche, la Nati a déjà croisé la route de la Colombie lors de la Coupe du monde 1994. À San Francisco, les Sud-Américains, emmenés par Carlos Valderrama, s'étaient imposés 2-0 lors du dernier match de groupe. Cette défaite n'avait toutefois pas empêché la Suisse de se qualifier pour les huitièmes de finale, où elle avait été éliminée par l'Espagne.

Le seul affrontement entre la Suisse et le Ghana remonte à novembre 2022. Les Black Stars s'étaient imposés 2-0 à Abu Dhabi lors d'un match amical disputé quelques jours avant le début du Mondial au Qatar.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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