Le Portugal défiera l'Espagne en 8e de finale

L'issue est cruelle pour la Croatie, qui avait jusqu'ici toujours atteint les demi-finales lorsqu'elle avait passé la phase de poules en Coupe du monde (soit lors des trois précédentes éditions). D'autant plus que les Croates ont pensé égaliser à 2-2 à la... 103e, la VAR annulant la réussite de Josko Gvardiol pour un hors-jeu.
Cristiano Ronaldo (41 ans), auteur du 1-1 sur penalty pour son troisième but dans ce tournoi, peut donc continuer à rêver d'un premier titre mondial. Son rival d'un soir Luka Modric (40 ans) a quant à lui vu ses espoirs s'envoler définitivement, après quasiment 20 minutes de temps additionnel.
La VAR en «guest star»
Le public a assisté à une deuxième période complètement folle, après une première mi-temps marquée par une domination stérile des Lusitaniens. La Croatie a ouvert la marque à la 53e, sur son premier tir cadré, une frappe du gauche d'Ivan Perisic (37 ans), qui a trompé Diogo Costa après un centre de Josip Stanisic.
La troupe du sélectionneur Zlatko Dalic a même cru doubler la mise à la 56e, mais la réussite de Nikola Vlasic a été annulée pour un hors-jeu. La VAR est d'ailleurs intervenue à quatre reprises en seconde période pour annuler un but en raison d'un hors-jeu, dont trois fois pour frustrer les supporters croates...
Lui-même «victime» de l'assistance vidéo à la 61e, Cristiano Ronaldo a finalement pu égaliser à la 68e sur un penalty, signant son 11e but en Coupe du monde mais le premier dans la phase à élimination directe. Un penalty accordé par... la VAR, décidément précieuse jeudi à Toronto.
Place à l'Espagne
Sorti à la 81e, CR7 a assisté du banc au but de la qualification, inscrit par Gonçalo Ramos (94e, 2-1). Le futur attaquant du Milan AC, l'un des quatre Portugais entrés en jeu à la 62e, s'est élevé plus haut que les défenseurs croates pour reprendre de la tête un centre parfait de Rafael Leão.
Le Portugal a donc gagné le droit d'affronter son voisin espagnol en 8e de finale, dès lundi, à Dallas (21h heure suisse). Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois le 8 juin 2025 à Munich en finale de la Ligue des nations 2024/25, avec à la clé un succès aux tirs au but pour la Seleçao.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
3
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
3
6
7
2
Maroc
3
3
7
3
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
3
-2
3
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
3
4
5
3
Suède
3
0
4
4
Tunisie
3
-10
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
3
4
5
2
Egypte
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
3
-4
2
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
3
8
9
2
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
3
7
9
2
Autriche
3
0
4
3
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
3
-5
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
3
-9
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0