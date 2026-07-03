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«Tout donner, comme la Nati»
On a débriefé Suisse - Algérie en faisant de la course à pied

Juste après la victoire de la Suisse face à l'Algérie, une vingtaine de personnes de la fan zone de Bulle est partie faire de la course à pied. Blick était de la partie, au sein même du peloton.
Publié: il y a 9 minutes
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Le temps était magnifique après Suisse - Algérie.
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Matthias DavetJournaliste Blick

Après le 16e de finale Suisse - Algérie, la fan zone de Bulle s'est rapidement, mais sûrement vidée. Certains devaient aller au travail, d'autres simplement se coucher quelques heures sur leur canapé ou dans leur lit. Mais pas de repos pour certains braves. Une vingtaine d'entre nous (car Blick était de la partie) s'est retrouvée devant l'écran géant, Garmin au poignet et chaussures de running aux pieds.

La particularité de la Woodball Arena est que, juste après la rencontre, les plus motivés pouvaient se réunir pour aller courir une boucle de 3,7 ou 6,8 km. L'idée a émergé de la pensée d'André Guerra, codirecteur de Globull et coureur à ses heures perdues. «Je me suis dit que certains étaient en vacances et que ça allait bien avec le petit-déjeuner», détaille-t-il.

Moins plat que la Belgique

Une quinzaine de minutes après la fin du match, le coup d'envoi de la première édition du Run Club Woodball est donné. Les premières foulées sont un peu lourdes et la fatigue du réveil avant le lever du soleil se fait ressentir. Au niveau du souffle, tout va encore et il faut profiter du dénivelé encore peu présent pour discuter avec Maëlle.

C'est la première fois que la Fribourgeoise voit un match de la Nati depuis les terres suisses dans cette Coupe du monde. Il faut dire que, jusqu'à présent, elle était exilée en Belgique, pour sa deuxième année d'ergothérapeute, et n'est revenue que lundi chez elle. «Je me suis dit que j'étais debout pour le match, donc autant aller courir après, détaille-t-elle. Au moins il ne fait pas trop chaud et ça permet de rencontrer des gens.»

Clairement, l'ambiance était à la détente sur le tracé à Bulle. Maxime est par contre vite lâché par son boss, qui lui rappelle en partant de faire de la publicité pour l'entreprise Doutaz à Bulle, spécialisée dans la construction, l'architecture et le développement immobilier. «On a vu l'effort de nos joueurs, la belle performance et on s'est dit qu'il fallait à notre tour tout donner», sourit-il.

Quand on lui fait remarquer qu'il était tout de même bien optimiste en embarquant ses chaussures, sans pour autant connaître le résultat de la Nati, il se marre: «Non non, j'étais sûr. J'ai vu la compo et je savais qu'on allait gagner.»

Fondue après la course

La pente commence à s'élever. Les interviews sont de plus en plus compliquées et le groupe de la petite boucle se sépare de celui de la grande. On entre dans la forêt, on suit la Trême et on fait surtout attention à ne pas se prendre l'une ou l'autre racine. Après une descente plutôt technique, on parvient à rattraper (avec l'aide d'une petite pause fraîcheur) Rosalie, Noah et Quentin.

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Le groupe d'amis a été motivé par ce dernier. «Ça c'est décidé la veille, souligne Noah. Ça fait au moins une journée productive.» A peine le tracé fini que Quentin va d'ailleurs retourner vers ses amis, histoire de déguster une bonne… fondue. A 8h du matin. Après tout, nous sommes en Gruyère. De leur côté, les deux autres se tâtent. Les Rencontres des Jeunesses Gruyériennes durant tout le week-end font tout de même pencher pour un peu de repos, avant un autre effort, tout autant sportif.

La Woodball Arena de Bulle est à nouveau visible à l'horizon. Le cardio redescend gentiment. Les gens se félicitent, de manière un peu moins chaleureuse que les joueurs de la Nati après leur victoire face à l'Algérie. Mais l'effort était le même, tout comme l'envie de bien faire.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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Suisse (H)
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