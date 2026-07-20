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«La douleur est très vive»
Lionel Messi souffre après la défaite de l'Argentine en finale

Lionel Messi a pris la parole pour la première fois après la finale du Mondial perdue par l'Argentine. Sur Instagram, la légende du football argentin a exprimé sa douleur.
Publié: il y a 42 minutes
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Lionel Messi parle d'une «douleur très vive» après la finale du Mondial perdue par l'Argentine.
Photo: FIFA via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

La star de l'Argentine Lionel Messi a exprimé sa «douleur très vive» lundi sur son compte Instagram. Il s'agit de sa première déclaration, au lendemain de la finale du Mondial perdue contre l'Espagne.

L'Argentine «parmi les meilleurs du monde»

«La douleur est très vive et cette blessure aura du mal à cicatriser. Mais je garde aussi tout le positif», a écrit le champion du monde 2022, qui a fondu en larmes après la défaite 1-0 après prolongation.

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«Aujourd'hui, il est difficile d'apprécier à sa juste valeur ce que nous avons accompli, mais cette équipe a atteint deux finales consécutives de la Coupe du monde», a écrit l'ancien joueur du FC Barcelone, qui a aussi félicité l'Espagne pour son titre.

Lionel Messi a évoqué les victoires renversantes contre l'Angleterre ou l'Egypte qui «resteront à jamais gravées dans nos mémoires» et le «soutien de tout un pays» qui ont permis à l'Albiceleste de «figurer, une fois de plus, parmi les meilleurs du monde».

Une finale manquée

«Une fois de plus, nous avons réussi à nous unir en tant que nation et à être tous ensemble, partageant l'immense fierté d'être argentins», a ajouté l'octuple Ballon d'or, qui n'a pas évoqué son avenir en sélection dans son message.

Auteur de 8 buts durant la compétition, le natif de Rosario a raté sa finale à l'image de son équipe, incapable de mettre en danger un collectif espagnol mieux organisé. Selon la presse, le joueur de l'Inter Miami ne figure pas parmi les joueurs qui sont rentrés lundi à Buenos Aires.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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