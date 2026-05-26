DE
FR

L’Iran change ses plans
Mondial 2026: La FIFA officialise les camps de base des 48 équipes

A 16 jours du Mondial 2026, la FIFA a dévoilé les camps de base des 48 sélections. L’Iran a modifié son choix au dernier moment, préférant finalement le Mexique aux États-Unis.
Publié: 26.05.2026 à 15:01 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
Pls que 16 jours avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026!
Photo: IMAGO/ZUMA Press

A 16 jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la FIFA a officialisé les 48 centres d’hébergement des équipes qualifiées. Cette édition historique, la première à réunir 48 nations, se disputera du 11 juin au 19 juillet à travers les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Le tournoi nécessitera un total de 104 matches pour désigner le futur champion du monde. La Nati 38 autres sélections ont choisi de s'installer aux Etats-Unis, sept nations ont opté pour le Mexique et seulement deux pour le Canada.

Un choix stratégique

Le processus de sélection des camps de base a débuté en 2024 et s’est étendu sur près de deux ans. La FIFA et les fédérations ont notamment privilégié des critères géographiques afin de réduire les trajets entre les lieux d’entraînement et les stades.

Parmi les équipes ayant opté pour le Mexique figurent la Colombie, la Corée du Sud, l’Afrique du Sud, la Tunisie, l’Uruguay et l’Iran. La sélection iranienne a d’ailleurs modifié ses plans à la dernière minute pour des raisons politiques, abandonnant une implantation prévue aux Etats-Unis. L’Iran prendra finalement ses quartiers à Tijuana, au centre de formation Centro Xoloitzcuintle.

A lire aussi
Guglielmo Arena, l'entraîneur vaudois sur le toit du monde
Portrait
Le 4e sélectionneur suisse
Guglielmo Arena, l'entraîneur vaudois sur le toit du monde
Surprise dans la sélection allemande: Manuel Neuer est de retour
Coupe du monde 2026
Deux ans après sa retraite
Surprise dans la sélection allemande: Manuel Neuer est de retour

Le Canada accueillera pour sa part sa propre sélection ainsi que le Panama. Les autres équipes seront réparties dans plusieurs villes américaines, notamment Austin, Boca Raton, Charlotte, Columbus, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, San Diego, Santa Barbara, Tampa ou encore Winston-Salem. Ces implantations doivent permettre aux sélections de bénéficier de conditions de préparation optimales tout en restant proches des sites de compétition.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026