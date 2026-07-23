«N'Golo Kanté voulait représenter le Mali»

Dans son podcast, Jamie Vardy a dévoilé une histoire autour de son ex-coéquipier N'Golo Kanté. Le Français voulait représenter le Mali, mais les joueurs de Leicester lui ont fait changer d'avis.

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Dans son histoire, le Mali n'a participé à aucune Coupe du monde. Dans sa carrière, N'Golo Kanté est devenu champion du monde avec la France en 2018. Autant dire qu'en choisissant de jouer avec les Bleus, il a sans doute fait le bon choix d'un point de vue uniquement sportif.

Et pourtant, cette décision n'a pas toujours été une évidence pour le milieu de terrain. C'est ce que révèle son ancien coéquipier à Leicester Jamie Vardy. Dans son podcast «Jamie Vardy’s having a party», l'attaquant anglais explique les coulisses de la décision.

«Va avec la France»

«Au départ, il ne voulait même pas représenter la France, dévoile la légende de Leicester. Il voulait représenter le Mali pour son père. Mais la France l’a appelé avant que le Mali ne le fasse.» À ce moment-là, les joueurs du club champion d'Angleterre en 2016 s'en sont mêlés au centre d'entraînement. «On lui disait: 'Mais à quoi tu penses? Va avec la France, vous allez gagner. Cela montre qui il est.»

Toujours humble et souriant, N'Golo Kanté a finalement choisi de jouer avec les Bleus. Un bon choix pour le joueur ayant ensuite joué pour Chelsea et Al-Ittihad. Cette année, il a rejoint Fenerbahce en Turquie et a été sélectionné pour disputer la Coupe du monde avec la France. Malheureusement pour lui, il n'a disputé aucune minute du côté de l'Amérique du Nord.