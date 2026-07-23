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Jamie Vardy l'a convaincu
«N'Golo Kanté voulait représenter le Mali»

Dans son podcast, Jamie Vardy a dévoilé une histoire autour de son ex-coéquipier N'Golo Kanté. Le Français voulait représenter le Mali, mais les joueurs de Leicester lui ont fait changer d'avis.
Publié: 23.07.2026 à 22:37 heures
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N'Golo Kanté n'a disputé aucune minute avec la France lors de cette Coupe du monde 2026.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Dans son histoire, le Mali n'a participé à aucune Coupe du monde. Dans sa carrière, N'Golo Kanté est devenu champion du monde avec la France en 2018. Autant dire qu'en choisissant de jouer avec les Bleus, il a sans doute fait le bon choix d'un point de vue uniquement sportif.

Et pourtant, cette décision n'a pas toujours été une évidence pour le milieu de terrain. C'est ce que révèle son ancien coéquipier à Leicester Jamie Vardy. Dans son podcast «Jamie Vardy’s having a party», l'attaquant anglais explique les coulisses de la décision.

«Va avec la France»

«Au départ, il ne voulait même pas représenter la France, dévoile la légende de Leicester. Il voulait représenter le Mali pour son père. Mais la France l’a appelé avant que le Mali ne le fasse.» À ce moment-là, les joueurs du club champion d'Angleterre en 2016 s'en sont mêlés au centre d'entraînement. «On lui disait: 'Mais à quoi tu penses? Va avec la France, vous allez gagner. Cela montre qui il est.»

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Toujours humble et souriant, N'Golo Kanté a finalement choisi de jouer avec les Bleus. Un bon choix pour le joueur ayant ensuite joué pour Chelsea et Al-Ittihad. Cette année, il a rejoint Fenerbahce en Turquie et a été sélectionné pour disputer la Coupe du monde avec la France. Malheureusement pour lui, il n'a disputé aucune minute du côté de l'Amérique du Nord.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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