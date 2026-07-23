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Sauf immense surprise
Zinédine Zidane devrait être introduit à la tête de la France mardi

La Fédération française de football tiendra une conférence de presse mardi pour présenter «le prochain sélectionneur de l'équipe de France». Zinédine Zidane, dont le nom n'est pas mentionné par la FFF, est le grand favori pour succéder à Didier Deschamps.
Publié: il y a 47 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
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Zinédine Zidane devrait être le prochain sélectionneur de la France.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

«A l'issue du Comité exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, le président de la Fédération française Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l'équipe de France aux médias», a écrit la FFF dans son communiqué.

Zinédine Zidane (54 ans) attend son heure à la tête de l'équipe de France depuis plusieurs années. Il est en pole position pour prendre la suite de Didier Deschamps, dont le mandat entamé en 2012, et marqué par un titre de champion du monde (2018), s'est achevé samedi aux États-Unis avec une 4e place lors du Mondial 2026.

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Sans poste depuis son deuxième passage au Real Madrid (2019-2021), Zinédine Zidane n'a jamais caché son ambition de guider un jour les Bleus, à l'instar de ses deux illustres anciens coéquipiers en équipe de France, Laurent Blanc (2010-2012) et donc Deschamps (2012-2026).

Entraîneur d'un seul club jusqu'ici, le Real Madrid, l'ancien meneur de jeu des Bleus, champion du monde en 1998 et d'Europe en 2000, avait notamment mené les Merengue vers un triplé en Ligue des champions (2016, 2017, 2018), la plus prestigieuse compétition européenne de clubs.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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