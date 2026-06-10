La FIFA a demandé à la sélection d'Haïti de modifier son maillot pour la Coupe du monde, a indiqué mercredi l'équipementier Saeta. Car certains visuels pouvaient «donner lieu à des interprétations différentes».
«Conformément à l'examen de la FIFA et à la réglementation en matière d'équipement, nous avons mis en oeuvre avec succès les modifications demandées afin de garantir que l'équipe soit parfaitement prête», a indiqué l'équipementier sur Instagram, sans préciser explicitement quels motifs ont posé problème à l'instance.
Modifications à faire
Ce maillot visait à célébrer «la fierté, la résilience et l'esprit du peuple haïtien», a simplement décrit Saeta, et «le projet final présenté par Saeta» à la FIFA «se voulait un hommage aux hommes et aux femmes qui contribuent chaque jour à l'avenir d'Haïti et ne visait en aucun cas à constituer une prise de position politique».
Or, «au cours du processus d'examen, la FIFA a estimé que certains éléments visuels pouvaient donner lieu à des interprétations différentes», demandant que «des modifications soient apportées».
Pour son retour à la Coupe du monde pour la première fois depuis 1974, Haïti entrera en lice face à l'Ecosse le 13 juin à Boston, avant d'affronter le Brésil le 19 juin à Philadelphie, puis le Maroc le 24 juin à Atlanta.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
0
0
0
4
Suisse
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
0
0
0
2
Maroc
0
0
0
3
Haïti
0
0
0
4
Écosse
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australie
0
0
0
4
Turquie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
0
0
0
3
Suède
0
0
0
4
Tunisie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
0
0
0
2
Egypte
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
0
0
0
2
Sénégal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norvège
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
0
0
0
2
Algérie
0
0
0
3
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0