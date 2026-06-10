DE
FR

«Interprétations différentes»
La FIFA a imposé à Haïti de modifier son maillot

La sélection haïtienne a dû modifier son maillot pour la Coupe du monde 2026, à la demande de la FIFA. L'instance jugeait que certains visuels pouvaient «donner lieu à des interprétations différentes».
Publié: il y a 57 minutes
1/2
Haïti doit modifier son maillot.
Photo: AP Photo/Rebecca Blackwell

La FIFA a demandé à la sélection d'Haïti de modifier son maillot pour la Coupe du monde, a indiqué mercredi l'équipementier Saeta. Car certains visuels pouvaient «donner lieu à des interprétations différentes».

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

«Conformément à l'examen de la FIFA et à la réglementation en matière d'équipement, nous avons mis en oeuvre avec succès les modifications demandées afin de garantir que l'équipe soit parfaitement prête», a indiqué l'équipementier sur Instagram, sans préciser explicitement quels motifs ont posé problème à l'instance.

Modifications à faire

Ce maillot visait à célébrer «la fierté, la résilience et l'esprit du peuple haïtien», a simplement décrit Saeta, et «le projet final présenté par Saeta» à la FIFA «se voulait un hommage aux hommes et aux femmes qui contribuent chaque jour à l'avenir d'Haïti et ne visait en aucun cas à constituer une prise de position politique».

À lire aussi
Refoulé par les USA, Omar Artan accueilli en héros en Somalie
Avec vidéo
Coupe du monde 2026
À la sortie de l'avion
Refoulé par les USA, Omar Artan accueilli en héros en Somalie
Les difficultés d'entrée aux Etats-Unis ternissent le Mondial
Coupe du monde 2026
Supporters et joueurs touchés
Les difficultés d'entrée aux Etats-Unis ternissent le Mondial

Or, «au cours du processus d'examen, la FIFA a estimé que certains éléments visuels pouvaient donner lieu à des interprétations différentes», demandant que «des modifications soient apportées».

Pour son retour à la Coupe du monde pour la première fois depuis 1974, Haïti entrera en lice face à l'Ecosse le 13 juin à Boston, avant d'affronter le Brésil le 19 juin à Philadelphie, puis le Maroc le 24 juin à Atlanta.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Haïti
Haïti
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Haïti
      Haïti
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026