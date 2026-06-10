La sélection haïtienne a dû modifier son maillot pour la Coupe du monde 2026, à la demande de la FIFA. L'instance jugeait que certains visuels pouvaient «donner lieu à des interprétations différentes».

La FIFA a imposé à Haïti de modifier son maillot

La FIFA a imposé à Haïti de modifier son maillot

La FIFA a demandé à la sélection d'Haïti de modifier son maillot pour la Coupe du monde, a indiqué mercredi l'équipementier Saeta. Car certains visuels pouvaient «donner lieu à des interprétations différentes».

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«Conformément à l'examen de la FIFA et à la réglementation en matière d'équipement, nous avons mis en oeuvre avec succès les modifications demandées afin de garantir que l'équipe soit parfaitement prête», a indiqué l'équipementier sur Instagram, sans préciser explicitement quels motifs ont posé problème à l'instance.

Modifications à faire

Ce maillot visait à célébrer «la fierté, la résilience et l'esprit du peuple haïtien», a simplement décrit Saeta, et «le projet final présenté par Saeta» à la FIFA «se voulait un hommage aux hommes et aux femmes qui contribuent chaque jour à l'avenir d'Haïti et ne visait en aucun cas à constituer une prise de position politique».

Or, «au cours du processus d'examen, la FIFA a estimé que certains éléments visuels pouvaient donner lieu à des interprétations différentes», demandant que «des modifications soient apportées».

Pour son retour à la Coupe du monde pour la première fois depuis 1974, Haïti entrera en lice face à l'Ecosse le 13 juin à Boston, avant d'affronter le Brésil le 19 juin à Philadelphie, puis le Maroc le 24 juin à Atlanta.