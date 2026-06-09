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Indignation en Somalie
L'arbitre somalien refoulé déplore la fin de son «plus grand rêve»

L'arbitre somalien Omar Artan a été interdit d'entrée aux États-Unis samedi. Malgré un visa valide, il a été renvoyé en Turquie, suscitant l'indignation dans son pays.
Publié: 22:00 heures
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Refoulé à son entrée aux États-Unis, Omar Artan ne pourra arbitrer au Mondial 2026.
Photo: IMAGO/DeFodi Images
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ATS Agence télégraphique suisse

L'arbitre somalien Omar Artan, refoulé samedi à son arrivée aux Etats-Unis, a déclaré mardi au New York Times qu'il ignorait les raisons pour lesquelles il avait été interdit d'entrée. Il déplore que «le plus grand rêve de (sa) vie» ait volé en éclats.

«Je suis très, très déçu», a-t-il dit dans un entretien téléphonique accordé au quotidien américain depuis Istanbul, la ville où il a été renvoyé après s'être vu refuser l'entrée sur le territoire des Etats-Unis. «Je ne suis qu'un arbitre qui tentait de vivre son rêve, le plus grand rêve de ma vie, participer à la Coupe du monde.»

Intérrogé pendant onze heures

Agé de 34 ans, Omar Artan, qui a été désigné arbitre de l'année par la Confédération africaine de foot en 2025, devait être le premier arbitre somalien à officier lors d'une phase finale de Coupe du monde. «J'avais les bons documents, j'avais tout, j'avais le bon visa», a-t-il affirmé au New York Times, ajoutant avoir montré aux agents de l'immigration des documents de la FIFA ainsi que des photos de sa carrière.

Omar Artan a dit avoir été interrogé pendant onze heures avant d'être emmené vers une cellule de rétention où il a été détenu pendant plusieurs heures avant d'être embarqué à bord d'un vol retour pour Istanbul sans que les agents ne l'aient informé des raisons pour lesquelles il était interdit d'entrée sur le territoire américain.

La Somalie indignée, la FIFA impuissante

«Je pense qu'ils ont un problème avec mon pays», a-t-il indiqué, précisant qu'il serait de retour mercredi à Mogadiscio. La Somalie est l'un des nombreux pays dont les citoyens sont frappés d'une interdiction de voyage aux Etats-Unis par l'administration de Donald Trump.

Contactée par l'AFP, la police aux frontières américaines (CBP) a expliqué que «le 6 juin, un ressortissant somalien est arrivé à l'aéroport international de Miami en provenance de l'aéroport international d'Istanbul (...). Au cours des formalités, le voyageur a été soumis à une inspection supplémentaire, une étape de routine».

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«A l'issue de l'inspection, le voyageur, un arbitre de la Coupe du monde, a été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents et s'est vu refuser l'entrée sur le territoire», a ajouté l'agence dépendant de la Sécurité intérieure des Etats-Unis.

L'affaire a suscité l'indignation en Somalie, où le ministère de la Jeunesse et des Sports a défendu «l'intégrité» d'Omar Artan et regretté qu'il n'ait pas été possible de revenir sur son renvoi malgré d'«intenses démarches diplomatiques et des négociations avec les autorités compétentes du gouvernement des États-Unis et de la FIFA, dans le but de parvenir à une résolution immédiate».

La FIFA a déclaré pour sa part qu'elle ne pouvait pas intervenir dans les procédures d'immigration des pays hôtes.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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