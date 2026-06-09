La FIFA confirme l'exclusion d'un arbitre somalien

Refoulé à son arrivée aux États-Unis, l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan ne pourra ni s'entraîner ni officier lors de la Coupe du monde 2026. La FIFA affirme ne pas pouvoir intervenir dans les décisions migratoires du pays hôte.

Blick Sport

«La FIFA confirme que l'arbitre Omar Abdulkadir Artan ne pourra ni s'entraîner ni officier lors de la Coupe du monde 2026, après s'être vu refuser l'entrée aux États-Unis», a indiqué l'instance à l'AFP après que l'arbitre somalien a été refoulé à la frontière américaine lundi.

«La FIFA n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte, y compris dans l'octroi des visas, et a été informée par les autorités que le statut de M. Artan ne serait pas modifié pour le moment. Conformément aux précédentes compétitions organisées par la FIFA, c'est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire», ajoute le communiqué.

Nommé meilleur arbitre africain en 2025

Pourtant, Omar Abdulkadir Artan, nommé en 2025 meilleur arbitre africain par la Confédération africaine de football (CAF), «disposait d'un visa en règle», a assuré Ciise Aden Abshir, haut conseiller auprès du ministère somalien de la Jeunesse et des Sports, interrogé par l'AFP.

La Somalie est dans le viseur de Donald Trump. Fin novembre, le président américain l'avait qualifiée de «pays pourri» et avait fait part de son intention de mettre fin au statut spécial protégeant les ressortissants somaliens de l'expulsion.