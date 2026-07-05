La France a battu le Paraguay 1-0 au terme d'un match plus que tendu en huitièmes de finale du Mondial 2026. Après le coup de sifflet final, une scène entre Kylian Mbappé et Orlando Gill, le gardien paraguayen, a fait polémique.

Andri Bäggli

Après son huitième de finale contre la France, le Paraguay ne s’est pas attiré beaucoup de sympathie dans le monde du football. Battus 1-0 par les favoris français, les Sud-Américains peuvent s’estimer heureux d’avoir terminé la rencontre à onze. À plusieurs reprises, des gestes antisportifs et des altercations ont provoqué des échauffourées et fait monter la tension.

L’ancien gardien anglais Joe Hart a ainsi déclaré à la BBC: «Je ne voudrais jamais gagner de cette manière, je ne voudrais jamais jouer au football de cette manière. Et l'arbitre n'a apporté aucune aide dans ces situations.» L'homme de 39 ans faisait référence au fait que les Paraguayens n’ont reçu aucun carton durant la rencontre, une première dans l’histoire de leur sélection en Coupe du monde.

Kylian Mbappé impertinent?

Les Français ne sont toutefois pas totalement irréprochables non plus. Après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé, unique buteur de la rencontre, a refusé de serrer la main du gardien Orlando Gill. Un geste qui n’a pas du tout plu au portier paraguayen. Agacé, le gardien de San Lorenzo a ramassé le ballon et l’a lancé dans le dos de l’attaquant français.

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Interrogé en zone mixte, il a expliqué: «C’est le football. Je voulais lui serrer la main pour le féliciter de cette victoire. Mais il m’a ignoré et ça m’a mis en colère. Maintenant, je me suis calmé et je les félicite. Ils ont joué de nombreux matches et sont les favoris du tournoi.»

La frustration des Français est toutefois en partie compréhensible. Ce n’est pas la première fois dans ce tournoi que l’Albirroja se fait remarquer de manière négative. Déjà lors du huitième de finale contre l’Allemagne, éliminée aux tirs au but à la surprise générale, plusieurs provocations avaient contribué à échauffer les esprits. Contrairement aux Allemands, les Français ne sont toutefois pas tombés dans le piège. Et c'est même Kylian Mbappé qui, après une faute et plusieurs provocations, s’est contenté de rire au nez de son adversaire.

Quoi qu’il en soit, tout cela n’aura plus guère d’importance pour l’équipe de Didier Deschamps. Qualifiés pour les quarts de finale, les Bleus y retrouveront le Maroc dans quatre jours. Reste à voir si les Marocains s’inspireront, eux aussi, de certaines provocations paraguayennes.