DE
FR

«Il m'a ignoré»
Le gardien du Paraguay fâché contre Kylian Mbappé

La France a battu le Paraguay 1-0 au terme d'un match plus que tendu en huitièmes de finale du Mondial 2026. Après le coup de sifflet final, une scène entre Kylian Mbappé et Orlando Gill, le gardien paraguayen, a fait polémique.
Publié: 11:05 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
1/4
Kylian Mbappé refuse de serrer la main du gardien paraguayen Orlando Gill, après le match.
Photo: keystone-sda.ch
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri Bäggli

Après son huitième de finale contre la France, le Paraguay ne s’est pas attiré beaucoup de sympathie dans le monde du football. Battus 1-0 par les favoris français, les Sud-Américains peuvent s’estimer heureux d’avoir terminé la rencontre à onze. À plusieurs reprises, des gestes antisportifs et des altercations ont provoqué des échauffourées et fait monter la tension.

À lire aussi
Le Paraguay? Un foot de dictature!
Coupe du monde 2026
Commentaire de Claude Ansermoz
Le Paraguay? Un foot de dictature!
La mère décédée de Didier Deschamps insultée en plein match?
Coupe du monde 2026
«Je m'en serais passé»
La mère décédée de Didier Deschamps insultée en plein match?

L’ancien gardien anglais Joe Hart a ainsi déclaré à la BBC: «Je ne voudrais jamais gagner de cette manière, je ne voudrais jamais jouer au football de cette manière. Et l'arbitre n'a apporté aucune aide dans ces situations.» L'homme de 39 ans faisait référence au fait que les Paraguayens n’ont reçu aucun carton durant la rencontre, une première dans l’histoire de leur sélection en Coupe du monde.

Kylian Mbappé impertinent?

Les Français ne sont toutefois pas totalement irréprochables non plus. Après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé, unique buteur de la rencontre, a refusé de serrer la main du gardien Orlando Gill. Un geste qui n’a pas du tout plu au portier paraguayen. Agacé, le gardien de San Lorenzo a ramassé le ballon et l’a lancé dans le dos de l’attaquant français.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Interrogé en zone mixte, il a expliqué: «C’est le football. Je voulais lui serrer la main pour le féliciter de cette victoire. Mais il m’a ignoré et ça m’a mis en colère. Maintenant, je me suis calmé et je les félicite. Ils ont joué de nombreux matches et sont les favoris du tournoi.»

La frustration des Français est toutefois en partie compréhensible. Ce n’est pas la première fois dans ce tournoi que l’Albirroja se fait remarquer de manière négative. Déjà lors du huitième de finale contre l’Allemagne, éliminée aux tirs au but à la surprise générale, plusieurs provocations avaient contribué à échauffer les esprits. Contrairement aux Allemands, les Français ne sont toutefois pas tombés dans le piège. Et c'est même Kylian Mbappé qui, après une faute et plusieurs provocations, s’est contenté de rire au nez de son adversaire.

Quoi qu’il en soit, tout cela n’aura plus guère d’importance pour l’équipe de Didier Deschamps. Qualifiés pour les quarts de finale, les Bleus y retrouveront le Maroc dans quatre jours. Reste à voir si les Marocains s’inspireront, eux aussi, de certaines provocations paraguayennes.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Paraguay
Paraguay
France
France
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Paraguay
      Paraguay
      France
      France