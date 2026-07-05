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Commentaire de Claude Ansermoz
Le Paraguay? Un foot de dictature!

Le triste spectacle proposé par le Paraguay lors de son match de Coupe du monde face à la France a écœuré Claude Ansermoz, rédacteur en chef de Blick.
Publié: il y a 41 minutes
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Les Paraguayens ont multiplié les provocations...
Photo: IMAGO/APL
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Claude AnsermozRédacteur en chef en charge des contenus

Un jour, j’ai écrit que si la Suisse devait gagner une grande compétition, ce serait comme la Grèce avec l’Euro en 2004. Parce que cette dernière avait fait avec les moyens du bord: attaquants efficaces, grosse défense propre, organisation impeccable, beauté et efficacité du tacle défensif sans faute. Et cela n’avait rien de honteux. 

La Suisse a désormais d’autres qualités. Mais jamais je ne souhaiterais que la Nati s’impose comme le Paraguay. À coups d’insultes, de coups bas, de pourritude. Comment la victoire peut-elle être belle dans ces conditions? En ce sens, la France a été héroïque. Mais ceux qui aiment le foot n’ont pas pu prendre plaisir à voir les Bleus être contraints à jouer comme ça. Du côté des Sud-américains, l’entraîneur argentin Gustavo Alfaro (63 ans) n’aurait pas dépareillé sous le régime des Colonels. 

On dit que l’Albirroja fait des miracles sous ses ordres. Mais à quel prix? On a vu l’homme harranguer ses troupes pour faire encore plus sale dans une gestuelle grimaçante, écoeurante. Digne d’un discours de dictature. Le foot reste un jeu. Samedi soir, sous les yeux d’un arbitre ouzbek dépassé et devant le monde effaré, il a disparu. 

Ce match est devenu le miroir des maux de notre société aujourd’hui: la glorification de la violence et de la polarisation. Sans que personne ne songe ou ne puisse réguler. Parce qu’il faut gagner et écraser, quel qu’en soit le prix. 

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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