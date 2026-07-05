Le triste spectacle proposé par le Paraguay lors de son match de Coupe du monde face à la France a écœuré Claude Ansermoz, rédacteur en chef de Blick.

Claude Ansermoz Rédacteur en chef en charge des contenus

Un jour, j’ai écrit que si la Suisse devait gagner une grande compétition, ce serait comme la Grèce avec l’Euro en 2004. Parce que cette dernière avait fait avec les moyens du bord: attaquants efficaces, grosse défense propre, organisation impeccable, beauté et efficacité du tacle défensif sans faute. Et cela n’avait rien de honteux.

La Suisse a désormais d’autres qualités. Mais jamais je ne souhaiterais que la Nati s’impose comme le Paraguay. À coups d’insultes, de coups bas, de pourritude. Comment la victoire peut-elle être belle dans ces conditions? En ce sens, la France a été héroïque. Mais ceux qui aiment le foot n’ont pas pu prendre plaisir à voir les Bleus être contraints à jouer comme ça. Du côté des Sud-américains, l’entraîneur argentin Gustavo Alfaro (63 ans) n’aurait pas dépareillé sous le régime des Colonels.

On dit que l’Albirroja fait des miracles sous ses ordres. Mais à quel prix? On a vu l’homme harranguer ses troupes pour faire encore plus sale dans une gestuelle grimaçante, écoeurante. Digne d’un discours de dictature. Le foot reste un jeu. Samedi soir, sous les yeux d’un arbitre ouzbek dépassé et devant le monde effaré, il a disparu.

Ce match est devenu le miroir des maux de notre société aujourd’hui: la glorification de la violence et de la polarisation. Sans que personne ne songe ou ne puisse réguler. Parce qu’il faut gagner et écraser, quel qu’en soit le prix.