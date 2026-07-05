Le défenseur paraguayen Matias Galarza a-t-il commis une voie de fait sur Kylian Mbappé en huitièmes de finale de la Coupe du monde? L'arbitre Ilgiz Tantashev a fermé les yeux, mais la scène était très litigieuse.

Le défenseur paraguayen a-t-il commis une voie de fait sur Kylian Mbappé?

Le défenseur paraguayen a-t-il commis une voie de fait sur Kylian Mbappé?

Yannick Peng

Cette scène va faire l'objet de vifs débats. À la 38e minute du huitième de finale entre le Paraguay et la France, alors que le score était de 0-0, Kylian Mbappé passe le ballon à Ousmane Dembélé avant de s'élancer vers la surface de réparation paraguayenne. L'attaquant français est alors stoppé de manière brutale par Matias Galarza.

Que décide l'arbitre Ilgiz Tantashev, qui se trouve à environ quatre mètres de là? Rien. Le VAR n'intervient pas non plus.

La question demeure: ne s’agissait-il pas d’une voie de fait envers Kylian Mbappé?



