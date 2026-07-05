La mère décédée de Didier Deschamps insultée en plein match?

La France a dominé le Paraguay 1-0, samedi à Philadelphie, et file en quarts de finale du Mondial. Mais la soirée a surtout été marquée par une polémique autour de Didier Deschamps après le match.

Blick Sport et AFP

Il n'y en a eu que pour lui. Pas pour Kylian Mbappé, buteur sur penalty à la 70e, ni pour une équipe de France qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde après sa victoire 1-0 face au Paraguay, samedi à Philadelphie. La vedette de ce huitième de finale, c'est l'homme au sifflet: l'Ouzbek Ilgiz Tantashev, 42 ans, dont la copie a provoqué un tollé quasi unanime.

Le chiffre résume tout: zéro. Zéro carton jaune pour le Paraguay dans le temps réglementaire, malgré 13 fautes et un festival d'anti-jeu et de fautes à retardement. En face, la France, moins rugueuse avec ses 11 fautes, a écopé de trois avertissements. Pire, le penalty décisif, l'Ouzbek ne l'a pas vu de lui-même: il a fallu que la VAR le rappelle devant son écran pour qu'il sanctionne la faute sur Désiré Doué. Quant au seul carton brandi côté paraguayen, celui de Carlos Gonzalez, il est tombé après le coup de sifflet final.

«Passé à côté de son match»

En France, le verdict de la presse est tombé comme un couperet. «L'Équipe» a attribué à Tantashev sa note la plus basse, un 1 sur 10, estimant qu'il était «totalement passé à côté de son match». «Eurosport» n'a pas été plus tendre, évoquant une «prestation d'une médiocrité affligeante» d'un arbitre «qui a rendu fous les Bleus».

Le rejet a largement débordé des frontières de l'Hexagone. Sur la «BBC», l'ancien gardien anglais Joe Hart a parlé d'une prestation «scandaleuse», jugeant «stupéfiant» qu'aucun Paraguayen n'ait été averti dans les 90 minutes. Autre consultant, l'ex-international allemand Thomas Hitzlsperger a estimé que boucler la rencontre sans blessé grave relevait du «miracle», pour ce qu'il a qualifié de «pire prestation arbitrale de ce tournoi».

Didier Deschmaps, sélectionneur français, lui, a choisi la retenue... tout en glissant l'essentiel. «Je ne vais pas critiquer l'arbitre, mais on finit le match avec trois cartons jaunes alors que j'ai vu beaucoup de choses», a lâché Didier Deschamps en conférence de presse.

Fin de match sous haute tension

Le sélectionneur a surtout regretté le climat d'une partie sous haute tension: «Je ne vais pas critiquer le Paraguay, chaque équipe joue comme elle peut, mais les insultes, je m'en serais bien passé. Surtout certaines.» Selon «RMC», ce sous-entendu serait lié à des insultes adressées à la mère du technicien, décédée en début de compétition. Le sélectionneur du Paraguay défend son équipe, comme relayé par le média français: «On ne peut pas tomber aussi bas dans le football. Jamais. Je n'ai jamais entendu ce genre d'insultes. Et connaissant mon staff, je suis convaincu qu'aucun d'entre eux ne se comporterait de cette manière».

Didier Deschamps n'a pas voulu en rajouter et a balayé cette histoire d'une formule: «C'est de la littérature, puisqu'on est qualifiés.» Mais ses joueurs ont affiché le même agacement rentré. «Il y a eu quoi, 30, 40 fautes, et combien de cartons? C'est pas grave, on est en quart de finale», a soufflé Rayan Cherki en zone mixte.

Ce n'est pas une première. Réputé pour laisser jouer et tolérer un contact physique élevé, Tantashev avait déjà fait grincer des dents plus tôt dans le tournoi lors d'Écosse-Maroc (0-1), les Écossais s'estimant privés de deux penalties. Les Bleus, eux, ont gardé leur sang-froid et défieront le Maroc en quart de finale, jeudi à Foxborough. Reste à savoir si Tantashev, lui, sera encore de la partie dans ce Mondial.