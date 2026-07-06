La polémique autour de Folarin Balogun ne faiblit pas. Après la décision controversée de la FIFA, des internautes ont détourné la page Wikipédia de Gianni Infantino avec des descriptions satiriques.

Blick Sport

La polémique autour de Folarin Balogun ne se limite plus aux terrains. Alors que la décision de la FIFA d'annuler le carton rouge de l'attaquant américain continue de faire débat, certains internautes ont choisi de s'en prendre... à la page Wikipédia de Gianni Infantino.

Le président de la FIFA a ainsi vu sa biographie être modifiée à plusieurs reprises ces dernières heures. Parmi les changements les plus marquants, son nom est devenu «Gianni Infantino Mafia». En consultant l'historique des différentes versions de la page, on découvre également des descriptions pour le moins fantaisistes.

«Homme-chien de Donald Trump»

L'une d'elles le présente comme un «dirigeant sportif helvético-italo-libanais et homme-chien de Donald Trump». Une autre reprend cette qualification et ajoute qu'il est le «fan numéro un de Lionnel Messi» – avec un «Lionnel» orthographié... avec deux «n».

Pour rappel, Folarin Balogun avait été expulsé lors du seizième de finale des États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine avant que la FIFA n'annule son carton rouge quelques jours plus tard. Selon une source citée par l'AFP, le président américain Donald Trump serait même intervenu auprès de Gianni Infantino pour demander un réexamen de la suspension.

Une décision qui suscite une vive polémique dans le monde du football, au point que la Belgique a déposé un recours quelques heures avant d'affronter les États-Unis en huitièmes de finale.