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«Homme-chien de Trump»
Affaire Balogun: Gianni Infantino se fait ridiculiser sur Wikipédia

La polémique autour de Folarin Balogun ne faiblit pas. Après la décision controversée de la FIFA, des internautes ont détourné la page Wikipédia de Gianni Infantino avec des descriptions satiriques.
Publié: il y a 54 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
Gianni Infantino «Mafia»! Voici le nouveau nom donné par les internautes au président de la FIFA sur Wikipédia.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

La polémique autour de Folarin Balogun ne se limite plus aux terrains. Alors que la décision de la FIFA d'annuler le carton rouge de l'attaquant américain continue de faire débat, certains internautes ont choisi de s'en prendre... à la page Wikipédia de Gianni Infantino.

Le président de la FIFA a ainsi vu sa biographie être modifiée à plusieurs reprises ces dernières heures. Parmi les changements les plus marquants, son nom est devenu «Gianni Infantino Mafia». En consultant l'historique des différentes versions de la page, on découvre également des descriptions pour le moins fantaisistes.

«Homme-chien de Donald Trump»

L'une d'elles le présente comme un «dirigeant sportif helvético-italo-libanais et homme-chien de Donald Trump». Une autre reprend cette qualification et ajoute qu'il est le «fan numéro un de Lionnel Messi» – avec un «Lionnel» orthographié... avec deux «n».

Pour rappel, Folarin Balogun avait été expulsé lors du seizième de finale des États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine avant que la FIFA n'annule son carton rouge quelques jours plus tard. Selon une source citée par l'AFP, le président américain Donald Trump serait même intervenu auprès de Gianni Infantino pour demander un réexamen de la suspension.

Une décision qui suscite une vive polémique dans le monde du football, au point que la Belgique a déposé un recours quelques heures avant d'affronter les États-Unis en huitièmes de finale.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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