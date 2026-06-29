«Murat Yakin nous offre une liberté que j'apprécie beaucoup»

Sifflé à chaque action lors de Suisse-Canada à Vancouver, Gregor Kobel préfère en rire avec le recul. Le gardien suisse savoure la qualification et profite de la liberté accordée à Murat Yakin pour passer un peu de temps avec sa famille.

Blick Sport

À chaque ballon touché lors de la victoire suisse (2-1) contre le Canada, à Vancouver, Gregor Kobel a eu droit à une volée de sifflets. Une réaction qui a laissé le gardien suisse plutôt perplexe.

«Je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Il ne s'était rien passé qui puisse justifier ça», raconte le portier de la Nati, avant d'en rire. «Je ne savais même pas que j'avais eu un passeport canadien dans une autre vie! Au final, j'ai trouvé ça assez drôle.»

Le portier de Dortmund affiche d'ailleurs un moral au beau fixe. La première place du groupe lui a offert un précieux cadeau: plusieurs jours de repos, qu'il peut mettre à profit pour retrouver sa famille. «C'est un moment extrêmement important pour moi. J'aime énormément passer du temps avec mes proches.»

Impossible d'être à fond pendant huit jours

À ses yeux, cette longue pause entre deux rencontres est surtout une question d'équilibre. «On ne peut pas rester à 100% pendant huit jours d'affilée, mais il ne faut pas non plus complètement décrocher.» Gregor Kobel estime que Murat Yakin sait parfaitement doser les choses. «Il nous accorde des libertés que j'apprécie beaucoup.»

Un rythme de sept ou huit jours entre deux matches ne le perturbe d'ailleurs pas. «C'est assez proche de ce que nous connaissons en championnat. L'essentiel est de bien récupérer, de prendre soin de notre corps et, une fois notre adversaire connu, de monter progressivement en puissance.»

Le gardien refuse en revanche de se projeter sur la suite de la compétition. «Je ne suis pas quelqu'un qui fait de grandes promesses. Je préfère vivre le moment présent et me concentrer sur mes performances. Bien sûr que nous voulons aller le plus loin possible, mais nous verrons jusqu'où notre parcours nous mènera.»