Silvan Widmer n'a pas participé à l'entraînement de dimanche matin. Le latéral droit est touché à la hanche. Pourra-t-il figurer dans le groupe contre l'Algérie jeudi? Miro Muheim est lui de retour dans le groupe.

Blick Sport

À quatre jours du huitième de finale de la Coupe du monde contre l'Algérie, jeudi à 20h (heure de Vancouver), Murat Yakin doit composer avec une première inquiétude.

Silvan Widmer n'a en effet pas participé à l'entraînement collectif de dimanche matin. Le latéral droit argovien souffre d'une hanche et est resté à l'hôtel de l'équipe pour y recevoir des soins. Son état sera réévalué ces prochains jours, à l'approche d'un rendez-vous capital pour la Nati.

Autre petite alerte: Gregor Kobel. Le gardien a lui aussi manqué le début de la séance en raison d'une gêne à une épaule. Après un massage, il a toutefois rejoint ses coéquipiers sur le terrain et a pu participer normalement au reste de l'entraînement, de quoi se montrer rassurant quant à sa présence contre l'Algérie.

Miro Muheim de retour

Les nouvelles sont en revanche excellentes pour Miro Muheim. Victime d'une blessure au mollet qui l'avait privé du match contre le Canada, le défenseur de Hambourg est désormais complètement rétabli. Il avait déjà retrouvé l'entraînement collectif vendredi à San Diego et poursuit normalement sa préparation.

Le staff suisse a par ailleurs adapté la charge de travail en fonction du temps de jeu accumulé lors de la phase de groupes. Les joueurs les moins utilisés ont effectué une séance complète sur le terrain dimanche, tandis que les titulaires habituels sont restés à l'hôtel pour un travail individualisé de récupération et d'entretien.

La préparation du rendez-vous face à l'Algérie est donc bel et bien lancée. Avec un seul point d'interrogation majeur pour l'instant: la disponibilité de Silvan Widmer.