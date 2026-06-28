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Un latéral en souffrance
Une incertitude en défense pour la Nati avant d'affronter l'Algérie

Silvan Widmer n'a pas participé à l'entraînement de dimanche matin. Le latéral droit est touché à la hanche. Pourra-t-il figurer dans le groupe contre l'Algérie jeudi? Miro Muheim est lui de retour dans le groupe.
Publié: il y a 26 minutes
Coup dur pour Silvan Widmer!
Photo: TOTO MARTI
Blick Sport

À quatre jours du huitième de finale de la Coupe du monde contre l'Algérie, jeudi à 20h (heure de Vancouver), Murat Yakin doit composer avec une première inquiétude.

Silvan Widmer n'a en effet pas participé à l'entraînement collectif de dimanche matin. Le latéral droit argovien souffre d'une hanche et est resté à l'hôtel de l'équipe pour y recevoir des soins. Son état sera réévalué ces prochains jours, à l'approche d'un rendez-vous capital pour la Nati.

Autre petite alerte: Gregor Kobel. Le gardien a lui aussi manqué le début de la séance en raison d'une gêne à une épaule. Après un massage, il a toutefois rejoint ses coéquipiers sur le terrain et a pu participer normalement au reste de l'entraînement, de quoi se montrer rassurant quant à sa présence contre l'Algérie.

Miro Muheim de retour

Les nouvelles sont en revanche excellentes pour Miro Muheim. Victime d'une blessure au mollet qui l'avait privé du match contre le Canada, le défenseur de Hambourg est désormais complètement rétabli. Il avait déjà retrouvé l'entraînement collectif vendredi à San Diego et poursuit normalement sa préparation.

Le staff suisse a par ailleurs adapté la charge de travail en fonction du temps de jeu accumulé lors de la phase de groupes. Les joueurs les moins utilisés ont effectué une séance complète sur le terrain dimanche, tandis que les titulaires habituels sont restés à l'hôtel pour un travail individualisé de récupération et d'entretien.

La préparation du rendez-vous face à l'Algérie est donc bel et bien lancée. Avec un seul point d'interrogation majeur pour l'instant: la disponibilité de Silvan Widmer.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0:0
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
0:0
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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