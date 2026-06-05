La Coupe du monde 2026 réunira pour la première fois 48 nations. Avec autant d'équipes, il a fallu adapter le format. On vous explique tout.

Alexander Hornstein

Comme lors du dernier Euro féminin, les soirées d’été où tout un pays vit au rythme du football seront de retour en Suisse. Jeudi prochain (21h), le coup d’envoi de la plus grande Coupe du monde de l’histoire sera donné. Au total, 104 matchs se disputeront sur cinq semaines et demie, dont 72 lors de la seule phase de groupes. Pour la première fois, la compétition comprendra également des seizièmes de finale.

La confrontation directe cruciale

Avant cela, les équipes tenteront de se qualifier au sein de groupes de quatre. Contrairement à la Coupe du monde 2022 au Qatar, les confrontations directes constitueront cette fois le premier critère pour départager les nations en cas d’égalité de points.

Si deux équipes sont à égalité, le résultat de leur confrontation directe fera foi. Puis, la différence de buts et le nombre de buts inscrits entre les équipes concernées. Si trois équipes terminent avec le même total de points, seuls les matchs disputés entre elles seront pris en compte.

Si cela ne suffit toujours pas à les départager, l’ensemble des rencontres du groupe entre alors en ligne de compte: meilleure différence de buts, plus grand nombre de buts marqués, puis meilleur classement au fair-play. Les points de pénalité sont attribués comme suit: un carton jaune vaut un point, un carton rouge après deux avertissements trois points, un carton rouge direct quatre points, et un carton jaune suivi d’un carton rouge direct cinq points.

Si l’égalité persiste malgré tous ces critères, le dernier classement mondial de la FIFA servira de juge de paix.

32 des 48 équipes en seizièmes

Cette Coupe du monde permettra non seulement aux premiers et deuxièmes de chaque groupe d’accéder à la phase à élimination directe, mais aussi aux huit meilleurs troisièmes. Une comparaison entre groupes sera donc nécessaire. Pour établir ce classement, la FIFA a défini une hiérarchie précise: nombre de points, différence de buts, nombre de buts marqués, puis total le plus faible de points de pénalité. Là encore, le classement mondial de la FIFA n’interviendra qu’en ultime recours.

À l’issue de la phase de groupes, le 28 juin au matin, 32 des 48 nations participantes accéderont ainsi aux seizièmes de finale.

À partir des seizièmes de finale, le format sera classique: en cas d’égalité après 90 minutes, une prolongation de deux fois 15 minutes sera disputée. Si aucun vainqueur ne se dégage, la qualification se jouera aux tirs au but, avec une première série de cinq tireurs de chaque côté. Si l’égalité subsiste après ces dix tentatives, la séance se poursuivra en mort subite.

Pour la Suisse, cela signifie qu’une qualification sans dépendre des résultats des autres groupes passera au minimum par une deuxième place. Finir en tête de son groupe serait évidemment encore plus avantageux, puisque cela permettrait d’éviter un autre vainqueur de groupe dès le premier tour à élimination directe et d’affronter, en théorie, un adversaire plus abordable.