Granit Xhaka: «Je veux devenir champion du monde»

Granit Xhaka veut poursuivre son ascension avec la Suisse après une saison exceptionnelle avec Sunderland. Dans cette grande interview exclusive, le capitaine de la Nati évoque la Coupe du monde, sa faim de trophées, sa grande ambition et la fin de sa carrière.

Lucas Werder et Toto Marti

Granit Xhaka et la Nati sont bien arrivés à San Diego. Alors que la Coupe du monde va débuter dans quelques jours, le capitaine de la Nati se confie à Blick dans une grande interview exclusive.

Blick: Granit Xhaka, la Coupe du monde en Amérique du Nord sera votre septième grand tournoi. Ressentez-vous encore de la nervosité, malgré votre grande expérience?

Granit Xhaka: «Nervosité» n'est pas le bon mot. Mais je sens déjà l'adrénaline monter en moi, oui. Pour l'instant, je me réjouis, j'ai envie de savourer chaque moment de la préparation. Et surtout je veux utiliser ces jours pour monter en puissance. Lorsque le coup d'envoi sera donné contre le Qatar, nous serons prêts.

Vous dites souvent que vous prenez assez de vêtements pour aller jusqu'à la finale. Mais cette année, avec une Coupe du monde à 48 équipes, il y aura un match de plus...

Nous avons reçu une grande valise de la part de l'équipe nationale, avec bien assez de place! Je ne change donc pas un mot de ma devise préférée (rires).

Le titre de champion du monde reste donc votre grand objectif?

Je veux être champion du monde. On peut en rêver, car tout est possible dans le football. Tout doit bien se goupiller, sur le terrain et en dehors. Mais je suis convaincu que nous avons une très bonne équipe. Nous savons ce dont nous sommes capables. Et nous avons des attentes.

Une question qui se pose également avant chaque tournoi: L'équipe actuelle est-elle la meilleure depuis que vous avez débuté?

Je ne suis pas fan de comparer les équipes. Depuis que je suis là, chaque équipe a eu ses points forts et ses points faibles.

Entre le premier match de groupe et un éventuel huitième de finale, il pourrait s'écouler jusqu'à 24 jours. Que faut-il pour rester concentré sur une période aussi longue?

Il faut s'appuyer sur l'expérience de l'Euro en Allemagne. À Stuttgart, nous avions tout ce qu'il fallait: un hôtel que pour nous, du calme et d'excellentes infrastructures. Quand tu sais profiter de ce cadre, cela crée quelque chose de fort dans un groupe. On l'a vu pendant tout le tournoi. Et avec un peu de chance aux tirs au but contre l'Angleterre, beaucoup de choses auraient pu devenir possibles.

Vous n'avez donc pas peur de vous ennuyer à San Diego?

Absolument pas! Nous avons des entraînements, des réunions d'équipe et suffisamment de possibilités de nous occuper en dehors du terrain.

Avec Sunderland, vous avez réalisé une saison de rêve: qualifié pour l'Europa League, alors que le club venait d'être promu! Vous vous y attendiez, sincèrement?

Franchement, ça ne me surprend pas. Dans ma carrière, j'ai toujours pris mes décisions au feeling. Mon transfert de Leverkusen à Sunderland n'a pas été décidé sur un coup de tête. J'ai beaucoup échangé avec le propriétaire, le directeur sportif et l'entraîneur avant de m'engager.

Vous avez été critiqué pour ce retour en Premier League. Tout comme deux ans auparavant, lorsque vous êtes parti à Leverkusen. Mais dans les deux cas, vous avez connu un succès incroyable dès votre première saison. Votre intuition semble être fiable.

Oui, on peut dire que le titre avec Leverkusen a surpris du monde. C'est un peu la même chose cette saison avec cette 7e place en Premier League pour un promu. Mais moi, je vois les choses différemment. Je sais tout le travail qu'il y a derrière ces succès. Rien n'arrive par hasard. Quand tu bosses dur tous les jours et que tu avances dans la même direction, tu peux accomplir de grandes choses.

Vous avez été élu meilleur transfert de Premier League et joueur de l'année de Sunderland. Vous en êtes fier?

C'est une belle reconnaissance, qui montre que je fais les choses correctement. Mais honnêtement, les récompenses individuelles ne comptent pas énormément pour moi. Je ne cherche pas à être au centre de l'attention.

C'est pourtant ce que vous faites en tant que capitaine de Sunderland.

Ce n'est pas la raison pour laquelle je suis capitaine, mais parce que je veux être un exemple pour les jeunes joueurs et leur montrer ce qu'est un professionnel. C'est agréable de voir qu'ils peuvent s'inspirer de moi. C'est ce qui s'est passé cette saison à Sunderland, mais aussi avant à Leverkusen.

Après les matches à domicile, les supporters de Sunderland chantent la chanson d'Elvis «Can't Help Falling in Love». Êtes-vous aussi déjà tombé amoureux de Sunderland?

Oui, c'est un peu ma maison. J'ai l'impression que la ville ressemble à Bâle. Comme le quartier de Sankt Johann, où j'ai grandi. Ce n'est que lorsque l'on se sent bien dans un endroit que l'on peut donner le meilleur de soi-même.

Quelle est la plus grande réussite de votre carrière?

Ma carrière dans son intégralité. Je n'en changerais pas une minute.

Parce que vous avez toujours pris les bonnes décisions?

Oui. Je n'ai jamais pris de décision sur un coup de tête. Parfois, cela a pris un peu plus de temps, et j'ai toujours aimé impliquer ma famille. Et c'était à chaque fois la bonne décision.

Et vous avez toujours fait taire les critiques.

On a beaucoup écrit et dit sur moi, sur le terrain comme en dehors, tout au long de ma carrière. Mais ça ne m'a jamais influencé. Je me suis toujours concentré sur les personnes qui me connaissent vraiment. Et je n'ai jamais fait un choix pour répondre aux critiques ou pour prouver quelque chose aux autres.

Il vous reste deux ans de contrat à Sunderland. Que vous dit votre instinct? Allez-vous rester jusqu'à la fin?

Pour moi, le plus important est que ma famille soit heureuse. Et c'est le cas à Sunderland. Je ne pense pas du tout à un transfert. Je suis vraiment content d'avoir enfin un été où il n'y a pas de spéculations sur mon avenir. C'était rarement le cas ces dernières années. Je peux donc me concentrer pleinement sur la Coupe du monde.

La fin de carrière est encore loin?

Si je sens que je n'ai plus envie, j'arrêterai du jour au lendemain. Cela vaut pour l'équipe nationale et pour mon club. Ce ne sera pas une question de contrat ou d'argent. Mais actuellement, je me sens en pleine forme.

Et toujours ambitieux et affamé?

Absolument.

Alors ce n'est peut-être pas votre dernière Coupe du monde?

Peut-être que j'en jouerai une autre dans quatre ans. Ou même deux autres (rires).