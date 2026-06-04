DE
FR

Avec un seul artiste francophone
La FIFA dévoile l'album officiel de la Coupe du monde 2026

La FIFA lance l'album officiel de la Coupe du monde 2026 avec 18 titres d'artistes internationaux, incluant Vegedream. Les morceaux accompagneront le tournoi au Canada, Mexique et Etats-Unis.
Publié: il y a 30 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
1/2
«L'album de la Coupe du monde réunit des artistes de tous les continents, de toutes les langues et de tous les genres», a déclaré Gianni Infantino.
Photo: Getty Images
Blick Sport

A quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, la FIFA a présenté l'album officiel de la compétition. Composé de 18 titres, ce projet musical réunit des artistes de différents horizons et entend refléter la dimension internationale du tournoi qui se déroulera au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis.

A lire aussi
Pour s'hydrater, les fans devront payer dans les stades
Coupe du monde 2026
Les bouteilles interdites
Pour s'hydrater, les fans devront payer dans les stades
Avec le Mondial, la FIFA sera la seule à s'en mettre plein les poches
Coupe du monde 2026
7 milliards pour 2026
Avec le Mondial, la FIFA sera la seule à s'en mettre plein les poches

Plusieurs morceaux avaient déjà été dévoilés ces derniers mois, notamment Lighter, Por Ella, Echo, Illuminate, Goals et Game Time. L'album complet est désormais disponible en pré-enregistrement sur les principales plateformes de streaming.

Un seul artiste francophone

Selon la FIFA, le projet rassemble des artistes issus de plusieurs continents, langues et genres musicaux. Parmi eux figure notamment Vegedream, connu pour son tube Ramenez la coupe à la maison, devenu l'hymne officieux du sacre de l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2018.

«L'album officiel de la Coupe du monde 2026 réunit des artistes de tous les continents, de toutes les langues et de tous les genres musicaux», a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un communiqué.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

L'organisation précise que d'autres titres et collaborations seront dévoilés au fil de la compétition. Certains morceaux seront également interprétés en direct lors des événements organisés autour du tournoi, notamment lors des concerts du compte à rebours prévus à Mexico, Toronto et Los Angeles, ainsi que durant les cérémonies d'ouverture. 

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026