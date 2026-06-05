Une troisième étoile pour sauver les finances de la FFF?

La Fédération française de football fait face à un déficit de plusieurs millions d'euros. Selon une enquête de Blast, les espoirs de redressement reposeraient largement sur les résultats des Bleus au Mondial.

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Et si l'avenir financier du football français dépendait des résultats de l'équipe de France? Selon une enquête publiée par Blast, la Fédération française de football (FFF) traverse une période particulièrement délicate, avec un déficit de 8,7 millions d'euros en 2025 et des finances sous forte pression.

Le média d'investigation décrit une fédération qui continue d'ailleurs d'afficher un train de vie élevé malgré les difficultés. Les 5 et 6 juin, les dirigeants de la FFF se réuniront en Corse pour leur assemblée générale, dans un établissement où les chambres sont facturées 520 euros la nuit. Un symbole qui contraste fortement avec la situation financière.

Un pari sur les Bleus

Selon le média, la fédération miserait une grande partie de son redressement financier sur les performances de l'équipe de France. «La Fédération a misé tout son avenir financier sur un seul pari: que Didier Deschamps ramène la coupe à la maison», écrit Blast.

L'enquête évoque également plusieurs autres dépenses importantes, dont une facture hôtelière à Boston, camp de base de l'équipe de France, estimée à plus de 12 millions d'euros pour le Mondial à venir. Dans le même temps, certaines ligues régionales se retrouveraient dans une situation financière préoccupante.

Ces structures jouent pourtant un rôle essentiel dans le développement du football amateur et la formation des futurs talents. Confrontées à des restrictions budgétaires et à des dettes croissantes, elles peineraient à maintenir leurs activités.

Une situation préoccupante

Pour Blast, la stratégie actuelle de la FFF ressemble davantage à une question de survie qu'à un simple choix sportif. Une nouvelle victoire majeure des Bleus permettrait d'apporter des recettes supplémentaires bienvenues. À l'inverse, un échec pourrait accentuer les difficultés financières déjà existantes.