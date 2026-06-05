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Les Bleus sous pression
Une troisième étoile pour sauver les finances de la FFF?

La Fédération française de football fait face à un déficit de plusieurs millions d'euros. Selon une enquête de Blast, les espoirs de redressement reposeraient largement sur les résultats des Bleus au Mondial.
Publié: il y a 39 minutes
À la surprise générale, Philippe Diallo aurait demandé aux Bleus de réduire leurs primes de matches, pourtant doublées quelques mois plus tôt.
Photo: AFP
Blick Sport

Et si l'avenir financier du football français dépendait des résultats de l'équipe de France? Selon une enquête publiée par Blast, la Fédération française de football (FFF) traverse une période particulièrement délicate, avec un déficit de 8,7 millions d'euros en 2025 et des finances sous forte pression.

Le média d'investigation décrit une fédération qui continue d'ailleurs d'afficher un train de vie élevé malgré les difficultés. Les 5 et 6 juin, les dirigeants de la FFF se réuniront en Corse pour leur assemblée générale, dans un établissement où les chambres sont facturées 520 euros la nuit. Un symbole qui contraste fortement avec la situation financière.

Un pari sur les Bleus

Selon le média, la fédération miserait une grande partie de son redressement financier sur les performances de l'équipe de France. «La Fédération a misé tout son avenir financier sur un seul pari: que Didier Deschamps ramène la coupe à la maison», écrit Blast.

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L'enquête évoque également plusieurs autres dépenses importantes, dont une facture hôtelière à Boston, camp de base de l'équipe de France, estimée à plus de 12 millions d'euros pour le Mondial à venir. Dans le même temps, certaines ligues régionales se retrouveraient dans une situation financière préoccupante.

Ces structures jouent pourtant un rôle essentiel dans le développement du football amateur et la formation des futurs talents. Confrontées à des restrictions budgétaires et à des dettes croissantes, elles peineraient à maintenir leurs activités.

Une situation préoccupante

Pour Blast, la stratégie actuelle de la FFF ressemble davantage à une question de survie qu'à un simple choix sportif. Une nouvelle victoire majeure des Bleus permettrait d'apporter des recettes supplémentaires bienvenues. À l'inverse, un échec pourrait accentuer les difficultés financières déjà existantes.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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