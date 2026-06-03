La VAR aurait-elle changé l'histoire de l'Euro 2016?

Près de dix ans après la finale de l'Euro 2016 perdue face au Portugal, Didier Deschamps assure que le but victorieux d'Eder aurait été annulé par l'assistance vidéo. Une faute sur Laurent Koscielny au début de l'action aurait été sanctionnée.

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Cet été, après la Coupe du monde, une page se tournera en équipe de France. Didier Deschamps quittera en effet son poste de sélectionneur, qu'il occupe depuis 2012.

Dans un entretien accordé à «Ouest-France», l'ancien milieu défensif est revenu sur plusieurs moments marquants de son mandat à la tête des Bleus, notamment sur ses plus grandes déceptions. Sans surprise, «DD» a évoqué les deux finales perdues sous son ère: l'Euro 2016 face au Portugal et la Coupe du monde 2022 contre l'Argentine.

«Avec le recul, les deux finales sont douloureuses car elles basculent du mauvais côté pour pas grand-chose. Si je dois en distinguer une, je dirais 2022, car c’est une occasion ratée à l’échelle mondiale», regrette-t-il.

«Le but du Portugal aurait été refusé avec la VAR»

La défaite de 2016, concédée à domicile au terme des prolongations, lui laisse toutefois un goût particulièrement amer. Et pour cause: selon Didier Deschamps, l'unique but de la rencontre, inscrit par Éder, n'aurait pas été validé si l'assistance vidéo avait existé à l'époque.

«J’ai appris lors d’une réunion de la FIFA que le but du Portugal aurait été refusé s’il y avait eu la VAR, pour une faute au départ de l’action», explique-t-il.

Sur les images, on voit l'attaquant portugais tirer le maillot du défenseur français Laurent Koscielny afin de se libérer de son marquage, avant d'armer la frappe victorieuse. Un but entré dans l'histoire du football portugais et qui continue, dix ans plus tard, de nourrir les regrets français.