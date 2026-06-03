La star du Real Madrid a l'occasion de devenir le meilleur buteur de l'équipe de France avant le début du Mondial. Il doit faire trembler les filets à deux reprises pour dépasser Olivier Giroud. La France affronte la Côte d'Ivoire jeudi soir.

AFP Agence France-Presse

Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, peut égaler puis battre le record du nombre de buts inscrits en équipe de France (57) lors des deux matches de préparation face à la Côte d'Ivoire à Nantes jeudi (21h10) ou l'Irlande du Nord lundi à Lille avant de s'envoler vers les Etats-Unis et le Mondial-2026.

A 27 ans, la superstar française, 96 sélections et 56 buts inscrits, n'est plus qu'à une réalisation d'Olivier Giroud et ses 57 buts en 137 sélections. Et il ne s'agit plus de savoir s'il battra ce record, mais simplement quand il va l'améliorer. Peut-être dès jeudi au stade de la Beaujoire à Nantes face à la Côte d'Ivoire, premier des deux matches de préparation des Bleus avant de gagner leur camp de base de Boston pour la Coupe du monde le 10 juin.

En «mode Mondial»

En l'absence des récents champions d'Europe parisiens Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola qui n'ont rejoint le groupe France que mardi et devraient être ménagés jeudi après quelques jours de célébrations, Kylian Mbappé devrait être aligné d'entrée face aux Éléphants.

Histoire aussi de mettre définitivement derrière lui sa deuxième saison avec son club du Real Madrid, harassante, pleine de soubresauts en dehors du terrain et sans aucun trophée glané sur le pré. Relativement tôt d'ailleurs, dès l'élimination en quarts de finale de la Ligue des champions et la perte de la Liga officialisée, Mbappé s'est mis en «mode Mondial», s'attirant les quolibets des supporteurs du Real, lui reprochant son manque d'implication.

A nouveau «Pichichi»

L'attaquant star est néanmoins parvenu à faire taire les sifflets lors du dernier match de championnat remporté face à l'Athletic Bilbao 4-2 durant lequel il a signé son 25e but de la saison en Liga pour s'assurer de terminer «Pichichi», meilleur buteur, pour la deuxième année consécutive et d'affoler un peu plus des statistiques personnelles déjà folles avec son 42e but en 44 rencontres toutes compétitions confondues.

Pas rassasié, pas satisfait également de la saison des Merengue, Mbappé, déjà tourné vers l'équipe de France, est arrivé à Clairefontaine, le centre d'entrainement des Bleus, le visage assez fermé lors du désormais traditionnel défilé des joueurs au premier jour de leur rassemblement vendredi.

«La parenthèse est fermée»

Et Didier Deschamps l'a bien vu: «J'ai parlé avec des joueurs dont la fin de saison n'a pas été très agréable. C'est le cas de Kylian (Mbappé) ou Aurélien (Tchouaméni) avec le Real Madrid. La parenthèse est fermée. C'est bien aussi pour les joueurs d'avoir un contexte qui n'est pas le même, là c'est une Coupe du monde, ils sont tous prêts», a affirmé le patron des Bleus.

D'autant que c'est la Coupe du monde qui a forgé très tôt la légende du Bondynois, sacré dès sa première participation à 19 ans en 2018 en Russie avant une campagne 2022 quasi parfaite au Qatar (8 réalisations dont un triplé en finale) et au dénouement cruel avec cette défaite aux tirs au but contre l'Argentine de Lionel Messi (3-3 ap., 4-2 tab2).

Outre la quête d'une troisième étoile pour la France, sa deuxième personnelle, Mbappé, auteur de 12 buts en deux éditions, pourrait, aux États-Unis, tutoyer le record de l'Allemand Miroslav Klose (16). Si d'ici là, il est devenu le meilleur buteur de l'équipe de France, son duel avec Erling Haaland, autre chasseur de record, meilleur buteur norvégien (55 buts inscrits en 49 sélections), manquera encore moins de sel.