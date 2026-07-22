Est-ce que Gianni Infantino va remplacer Antonio Guterres à la tête de l'ONU? Cela serait en tout cas le souhait du président des Etats-Unis, selon des différents médias anglophones.

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Une nouvelle lubie de Donald Trump? Selon des informations du «New York Post», corroborées par le «Telegraph», le milliardaire républicain veut faire pression pour que le président de la FIFA devienne le prochain secrétaire général de l’ONU. «Donald Trump estime que Gianni Infantino est respecté dans le monde entier et qu’il possède un talent particulier pour rassembler les gens», écrit le tabloïd américain.

«Seul le président Trump aurait pu avoir une idée aussi géniale», a déclaré au quotidien new-yorkais Paolo Zampolli, envoyé spécial de Donald Trump pour les partenariats mondiaux. Le diplomate italo-américain se dit convaincu que le Haut-Valaisan ferait «un super travail». «A l’ONU, il faut discuter avec 193 Etats membres. A la FIFA, il y en a plus de 200 et le très bon bilan de Gianni montre qu’il sait diriger. Il ferait un super travail», ajoute-t-il. Pour rappel, Paolo Zampolli, proche à la fois du milliardaire et d'Infantino, est celui qui avait demandé que l’Italie remplace l’Iran à la Coupe du monde.

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Vers une baisse de salaire?

Si le souhait du président des Etats-Unis se réalisait, il pourrait favoriser un rapprochement entre Washington et les Nations unies, dont les relations sont tendues depuis le retour du républicain à la Maison Blanche. Donald Trump a notamment annoncé le retrait ou l’arrêt du financement de certaines organisations liées à l’ONU, comme le Conseil des droits de l’homme, l’UNRWA ou l’UNESCO, provoquant une vague de licenciements et l’arrêt de plusieurs projets. Il a également retiré les États-Unis de l’OMS. Placer à la tête de l’ONU celui qui lui a remis le «prix de la paix» permettrait aussi à Donald Trump d’espérer un meilleur soutien de l’organisation dans sa politique étrangère.

Pour l’instant, l’ONU est dirigée par António Guterres. Mais le mandat du Portugais de 77 ans s’achèvera le 31 décembre 2026. Quant à Gianni Infantino, il est le grand favori à sa propre succession à la présidence de la FIFA, un poste qu’il occupe depuis 2016. L’élection doit avoir lieu en 2027. Selon «The Guardian», et malgré l’affaire Balogun, plus de 200 des 211 membres de la FIFA voteraient en faveur d’un quatrième mandat pour le natif de Brigue. À moins que Donald Trump ne le fasse changer d’avis.

Cela n'est toutefois pas gagné d'avance. Dans le cas où Infantino deviendrait secrétaire général de l'ONU – le Conseil sécurité de l'ONU et l'Assemblée générale devraient donne leur aval –, il s'ensuivrait une grosse baisse de salaire. Il devrait aussi accepter une importante baisse de salaire. A la FIFA, le Haut-Valaisan perçoit environ 6 millions de dollars par an. Aux Nations unies, il ne toucherait «que» quelque 418’000 dollars.