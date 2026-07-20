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Ferran Torres délivre le pays
En Espagne, la terre a tremblé lors du but de la victoire

Les célébrations de la Coupe du monde en Espagne ont résonné à travers tout le pays, et même sous terre: une onde sismique a été enregistrée dans plusieurs villes d'Espagne après le but décisif en finale, ainsi qu'au coup de sifflet final, ont relevé des scientifiques.
Publié: il y a 50 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
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Madrid a fêté la victoire de l'Espagne.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Des sismomètres répartis dans toute l'Espagne ont enregistré des vibrations provoquées par les explosions de joie des supporters après le but de Ferran Torres, qui a offert à l'équipe nationale son deuxième titre mondial lors de la finale de dimanche, a indiqué lundi le centre Geosciences de Barcelone.

Des chercheurs ont analysé des données de l'Institut géographique national (IGN) et de l'Institut cartographique et géologique de Catalogne (ICGC), qui ont montré des signaux inhabituels liés aux célébrations dans des villes comme Algésiras, Barcelone, Cadix et Grenade, ont-ils précisé dans un communiqué.

Les capteurs ont détecté trois pics d'activité bien nets pendant le match: après le but de Torres, après un autre but ultérieur annulé par l'arbitrage vidéo, et la vibration la plus forte enregistrée après le coup de sifflet final.

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Les scientifiques ont expliqué que ces mouvements constituaient un exemple de «sismicité induite» provoquée par l'activité humaine, en l'occurrence, des milliers de supporters sautant, criant et célébrant en même temps.

Des vibrations comparables avaient été détectées lors de la victoire de l'Espagne en finale de l'Euro 2024 contre l'Angleterre, lorsque les buts de Nico Williams et Mikel Oyarzabal avaient déclenché des mouvements du sol mesurables à Madrid et à Barcelone.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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