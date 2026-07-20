Les célébrations de la Coupe du monde en Espagne ont résonné à travers tout le pays, et même sous terre: une onde sismique a été enregistrée dans plusieurs villes d'Espagne après le but décisif en finale, ainsi qu'au coup de sifflet final, ont relevé des scientifiques.

En Espagne, la terre a tremblé lors du but de la victoire

En Espagne, la terre a tremblé lors du but de la victoire

AFP Agence France-Presse

Des sismomètres répartis dans toute l'Espagne ont enregistré des vibrations provoquées par les explosions de joie des supporters après le but de Ferran Torres, qui a offert à l'équipe nationale son deuxième titre mondial lors de la finale de dimanche, a indiqué lundi le centre Geosciences de Barcelone.

Des chercheurs ont analysé des données de l'Institut géographique national (IGN) et de l'Institut cartographique et géologique de Catalogne (ICGC), qui ont montré des signaux inhabituels liés aux célébrations dans des villes comme Algésiras, Barcelone, Cadix et Grenade, ont-ils précisé dans un communiqué.

Les capteurs ont détecté trois pics d'activité bien nets pendant le match: après le but de Torres, après un autre but ultérieur annulé par l'arbitrage vidéo, et la vibration la plus forte enregistrée après le coup de sifflet final.

Les scientifiques ont expliqué que ces mouvements constituaient un exemple de «sismicité induite» provoquée par l'activité humaine, en l'occurrence, des milliers de supporters sautant, criant et célébrant en même temps.

Des vibrations comparables avaient été détectées lors de la victoire de l'Espagne en finale de l'Euro 2024 contre l'Angleterre, lorsque les buts de Nico Williams et Mikel Oyarzabal avaient déclenché des mouvements du sol mesurables à Madrid et à Barcelone.