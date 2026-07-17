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Espagne - Argentine
Champion du monde contre champion d'Europe, une première

L'Espagne et l'Argentine s'affronteront dimanche dans une finale historique. Pour la première fois, le champion du monde et le champion d'Europe se défient en finale de Coupe du monde.
Publié: 18:03 heures
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L'Argentine, championne du monde en titre...
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

La finale entre l'Espagne et l'Argentine, dimanche à East Rutherford, sera une première: jamais encore le tenant du titre mondial et le champion d'Europe ne s'étaient affrontés en finale de la Coupe du monde.

Finalissima annulée en mars dernier

L'Argentine a l'occasion de devenir la troisième nation de l'histoire de la Coupe du monde à conserver son titre. La dernière équipe à avoir réussi cet exploit remonte à 1962, au Chili. Le Brésil de Pelé, déjà sacré quatre ans plus tôt en Suède, avait alors décroché une deuxième Coupe du monde consécutive. Avant lui, seule l'Italie avait réalisé un tel doublé, en 1934 et 1938.

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L'Espagne et l'Argentine ne se sont affrontées qu'une seule fois en Coupe du monde: c'était en 1966, en Angleterre, où l'Argentine s'était imposée 2-1 en phase de groupes. Leur dernier duel remonte à 2018, en match amical à Madrid, et s'était soldé par une véritable débâcle pour l'Albiceleste, balayée 6-1 par la Roja.

Les équipes de Luis de la Fuente et de Lionel Scaloni auraient pourtant déjà dû se retrouver le 27 mars dernier lors de la Finalissima, prévue au Qatar. Ce choc entre vainqueurs respectivement de l'Euro et de la Copa America 2024 avait toutefois été annulé en raison de la guerre en Iran.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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