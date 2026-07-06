DE
FR

Donnez-nous votre avis
Le Portugal peut-il bousculer l’Espagne, même avec Cristiano Ronaldo?

Le Portugal s’obstine à faire débuter Cristiano Ronaldo dans cette Coupe du monde malgré ses prestations catastrophiques. Un avantage de plus pour l’Espagne ce lundi? Donnez-nous votre avis!
Publié: 05:25 heures
Photo: Anadolu via Getty Images
Blick Sport

Il ne court pas, il ne défend pas, il ne se crée aucune occasion et il ne marque que sur penalty si ce n’est pas l’Ouzbékistan en face. À 41 ans, Cristiano Ronaldo est pourtant systématiquement titularisé par Roberto Martinez, ce qui suscite beaucoup de questions dans le monde du football. Ce n’est que lorsqu’il sort enfin, comme en fin de match contre la Croatie, que le Portugal peut enfin développer un semblant d’expression collective et marquer dans le jeu.

Et pourtant, le sélectionneur s’obstine à le faire débuter. Sauf prise de conscience hautement improbable, ce sera encore le cas face à l’Espagne ce lundi en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Alors, le Portugal a-t-il une chance de vaincre la Roja, malgré son fantomatique avant-centre? A vous de nous le dire!

Dans l’autre huitième de finale du jour, un avant-centre en pleine forme physique a lui été gracié de manière incroyable. Folarin Balogun aurait dû être suspendu pour affronter les Belges, mais la FIFA a décidé de lui octroyer un sursis assez improbable, au grand dam des Diables Rouges. Suffisant pour les Américains pour atteindre les quarts? Donnez-nous là aussi votre avis!

Le résultat de la veille

Vous nous aviez habitué à mieux.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Portugal
Portugal
Espagne
Espagne
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Portugal
      Portugal
      Espagne
      Espagne
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026