Le Portugal s’obstine à faire débuter Cristiano Ronaldo dans cette Coupe du monde malgré ses prestations catastrophiques. Un avantage de plus pour l’Espagne ce lundi? Donnez-nous votre avis!

Blick Sport

Il ne court pas, il ne défend pas, il ne se crée aucune occasion et il ne marque que sur penalty si ce n’est pas l’Ouzbékistan en face. À 41 ans, Cristiano Ronaldo est pourtant systématiquement titularisé par Roberto Martinez, ce qui suscite beaucoup de questions dans le monde du football. Ce n’est que lorsqu’il sort enfin, comme en fin de match contre la Croatie, que le Portugal peut enfin développer un semblant d’expression collective et marquer dans le jeu.

Et pourtant, le sélectionneur s’obstine à le faire débuter. Sauf prise de conscience hautement improbable, ce sera encore le cas face à l’Espagne ce lundi en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Alors, le Portugal a-t-il une chance de vaincre la Roja, malgré son fantomatique avant-centre? A vous de nous le dire!

Dans l’autre huitième de finale du jour, un avant-centre en pleine forme physique a lui été gracié de manière incroyable. Folarin Balogun aurait dû être suspendu pour affronter les Belges, mais la FIFA a décidé de lui octroyer un sursis assez improbable, au grand dam des Diables Rouges. Suffisant pour les Américains pour atteindre les quarts? Donnez-nous là aussi votre avis!

Le résultat de la veille

Vous nous aviez habitué à mieux.