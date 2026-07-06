«Gracier Balogun? Une très, très, très, très grosse erreur»

La FIFA a fait une «grosse erreur» et pris une «très mauvaise décision» en suspendant le carton rouge infligé à l'Américain Folarin Balogun sous la pression de Donald Trump. Le sélectionneur norvégien n'a pas mâché ses mots.

Dimanche, la FIFA a annoncé que Folarin Balogun pourrait finalement disputer le huitième de finale face à la Belgique. L'attaquant américain avait été expulsé lors du seizième de finale et n'aurait pas dû tenir sa place. Selon plusieurs indiscrétions, la pression est venue de Donald Trump lui-même. Le joueur de Monaco sera donc sur la pelouse mardi.

Une décision qui a fait réagir jusque dans la New Jersey où la Norvège a battu le Brésil en 8e de finale. Le sélectionneur scandinave Ståle Solbakken «C'est une grosse erreur de la FIFA,», a-t-il réagi après la qualification de son équipe. «C'est une très, très, très, très, très mauvaise décision, ce n'est pas bon pour le sport.»

Ingérence de Donald Trump

Balogun «a pris un carton rouge et la VAR a confirmé que c'était un rouge, il a été exclu et suspendu pour un match,», a-t-il rappelé. L'attaquant avait été exclu à la fin du 16e de finale contre la Bosnie-Herzégovine et a été suspendu automatiquement pour un match.

Mais le joueur a finalement été autorisé à jouer le quart de finale contre la Belgique après que la commission de discipline a transformé la sanction en un match de suspension avec sursis.

Deux sources proches du dossier ont confirmé dimanche à l'AFP que Donald Trump avait appelé le patron de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander le réexamen de la suspension de l'attaquant.

Un dangereux précédent

Ståle Solbakken a également estimé que cette ingérence du président américain serait «mauvaise» pour les États-Unis. «S'ils battent la Belgique, ils auront toujours ce petit quelque chose en plus, et si Balogun marque un but ou fait un bon match, la Belgique sera furieuse, a-t-il expliqué. S'ils gagnent, ça restera toujours quelque part en arrière-plan.»

Sans oublier que cette décision aura des conséquences pour la suite de la compétition, comme le rappelle le technicien. «Et qu'en sera-t-il du prochain carton rouge?», a-t-il poursuivi. «Il va y avoir des appels pour faire annuler ce carton?» Logiquement, oui.