Rute Cardoso, la veuve de Diogo Jota, a adressé une lettre bouleversante à Andrew Robertson dans une vidéo de la FIFA. Un hommage chargé d’émotion à l’ancien joueur de Liverpool décédé tragiquement en juillet 2025.

Blick Sport

Après Ricardo Rodriguez, c'était au tour d'Andrew Robertson de recevoir une lettre dans le cadre d'une vidéo pour la FIFA, «Letters that Unite». Et la personne qui a écrit au latéral gauche écossais n'est autre que Rute Cardoso, l’épouse de Diogo Jota, son ex-coéquipier à Liverpool, décédé tragiquement dans un accident de voiture en juillet 2025.

«La Coupe du monde faisait partie de vos rêves, un rêve que vous avez cultivé côte à côte avec la même passion que vous avez sur le terrain. Quand j’ai entendu tes mots et que j’ai appris ce que tu as ressenti quand l’Écosse s’est qualifiée pour la Coupe du monde après tant d’années d’attente, j’ai réalisé que Diogo n’avait jamais quitté le terrain», explique-t-elle.

«Tu emmèneras son rêve avec toi»

Et d'ajouter: «Tu n’iras pas seul, tu emmèneras son rêve avec toi aussi. Et quand tu fouleras le terrain, je sais que ce ne sera pas juste toi qui marcheras, Diogo sera avec toi dans tes pensées, dans tes pas, dans ton cœur. Donc aujourd’hui, je voudrais te remercier de ne pas l’avoir oublié, de l’emmener avec toi, de changer la douleur de la perte en force et en quelque chose de tellement beau. C’est ce qu’on fait à la maison aussi. Il serait et il est tellement fier de toi. Chéris ce rêve, Andy. Vis-le pour toi et pour lui.»

Andrew Robertson n'a pas manqué de réagir avec émotion à la lettre de Rute Cardoso. «Elle restera avec moi pendant très longtemps.» Il faut dire que les deux hommes étaient très proches à Liverpool, où ils ont évolué ensemble durant cinq ans (2020-2025). Surtout, ils ont partagé la déception de ne pas participer à la Coupe du monde 2022 en raison d'une non-qualification d'un côté et d'une blessure de l'autre. «On fera en sorte que son nom ne soit jamais oublié, que ses souvenirs soient toujours chéris. Je sais qu’il sera toujours dans ma tête. Je ne joue pas uniquement pour moi, je joue pour nous deux», assure l'Écossais.