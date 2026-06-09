DE
FR

«Vis ce rêve pour toi et pour lui»
La lettre poignante de la veuve de Diogo Jota à Andrew Robertson

Rute Cardoso, la veuve de Diogo Jota, a adressé une lettre bouleversante à Andrew Robertson dans une vidéo de la FIFA. Un hommage chargé d’émotion à l’ancien joueur de Liverpool décédé tragiquement en juillet 2025.
Publié: il y a 25 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
1/2
La veuve de Diogo Jota a écrit une lettre poignante à Andrew Robertson.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Après Ricardo Rodriguez, c'était au tour d'Andrew Robertson de recevoir une lettre dans le cadre d'une vidéo pour la FIFA, «Letters that Unite». Et la personne qui a écrit au latéral gauche écossais n'est autre que Rute Cardoso, l’épouse de Diogo Jota, son ex-coéquipier à Liverpool, décédé tragiquement dans un accident de voiture en juillet 2025.

«La Coupe du monde faisait partie de vos rêves, un rêve que vous avez cultivé côte à côte avec la même passion que vous avez sur le terrain. Quand j’ai entendu tes mots et que j’ai appris ce que tu as ressenti quand l’Écosse s’est qualifiée pour la Coupe du monde après tant d’années d’attente, j’ai réalisé que Diogo n’avait jamais quitté le terrain», explique-t-elle.

«Tu emmèneras son rêve avec toi»

Et d'ajouter: «Tu n’iras pas seul, tu emmèneras son rêve avec toi aussi. Et quand tu fouleras le terrain, je sais que ce ne sera pas juste toi qui marcheras, Diogo sera avec toi dans tes pensées, dans tes pas, dans ton cœur. Donc aujourd’hui, je voudrais te remercier de ne pas l’avoir oublié, de l’emmener avec toi, de changer la douleur de la perte en force et en quelque chose de tellement beau. C’est ce qu’on fait à la maison aussi. Il serait et il est tellement fier de toi. Chéris ce rêve, Andy. Vis-le pour toi et pour lui.»

Andrew Robertson n'a pas manqué de réagir avec émotion à la lettre de Rute Cardoso. «Elle restera avec moi pendant très longtemps.» Il faut dire que les deux hommes étaient très proches à Liverpool, où ils ont évolué ensemble durant cinq ans (2020-2025). Surtout, ils ont partagé la déception de ne pas participer à la Coupe du monde 2022 en raison d'une non-qualification d'un côté et d'une blessure de l'autre. «On fera en sorte que son nom ne soit jamais oublié, que ses souvenirs soient toujours chéris. Je sais qu’il sera toujours dans ma tête. Je ne joue pas uniquement pour moi, je joue pour nous deux», assure l'Écossais.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Ecosse
Ecosse
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Ecosse
      Ecosse
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026