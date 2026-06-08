Ricardo Rodriguez a reçu une surprise de ses frères juste avant sa quatrième Coupe du monde: une lettre écrite avec le coeur, eux qui sont plutôt taiseux d'habitude. L'occasion d'en apprendre plus sur le défenseur de 33 ans et sur son parcours.

Blick Sport

Alors que Ricardo Rodriguez s’apprête à disputer sa quatrième Coupe du monde à l'âge de 33 ans, un record dans l’histoire du football suisse qu’il partage avec Granit Xhaka, le défenseur aux 138 sélections a eu droit à une surprise particulièrement émouvante. La FIFA a publié une lettre écrite par ses deux frères, Francisco (31 ans) et Roberto (35 ans) Rodriguez et lui l'a faite découvrir en primeur, sans qu'il sache pourquoi il était invité. Un texte poignant dans lequel ses deux frères, l'un plus âgé et l'un plus jeune, et tous deux footballeurs, retracent le parcours hors du commun du latéral suisse.

Les deux hommes ne se contentent pas d’évoquer la carrière du joueur du Betis. Ils reviennent aussi sur les épreuves qui ont marqué sa vie et sur la force de caractère qui lui a permis de les surmonter.

Une opération de sept heures

«Tu es venu au monde comme un petit combattant», écrivent-ils. Ricardo Rodriguez a en effet dû lutter dès ses premiers jours de vie. Francisco, plus jeune de deux ans, raconte avoir souvent entendu parler de cette période difficile. Selon lui, son frère a démontré dès son plus jeune âge une volonté «que beaucoup d’adultes ne parviennent jamais à atteindre durant toute leur existence».

L’un des passages les plus touchants est signé Roberto. Le frère aîné se souvient d’un épisode dramatique de l’adolescence de Ricardo. Victime d’un grave problème de santé alors qu’il se trouvait au Tessin, celui-ci avait été transporté en hélicoptère à l’Hôpital pédiatrique de Zurich. «J’avais très peur de te perdre», confie Roberto. Le futur international suisse a subi une opération de sept heures. Lorsqu’il s’est réveillé, il souriait déjà. «Tout toi», résume son frère.

La lettre revient également sur l’ascension sportive de Ricardo Rodriguez. Les frères évoquent son titre mondial avec les M17 suisses en 2009, ses débuts au FC Zurich puis son départ vers Wolfsburg. Très tôt, assurent-ils, il était évident que Schwamendingen ne verrait pas naître un autre arrière gauche de son calibre.

Roberto raconte d’ailleurs une anecdote révélatrice. Après la finale de la Coupe du monde M17 remportée devant 70'000 spectateurs, il avait demandé à son frère ce qu’il avait ressenti dans une telle atmosphère. La réponse l’avait marqué: «Frère, c’était comme un match dans la cour de récréation». À cet instant, il avait compris que Ricardo possédait quelque chose de spécial.

La mort de leur mère, une épreuve terrible

Le passage le plus émouvant concerne toutefois la mort de leur mère. Francisco explique combien l’attitude de Ricardo l’a impressionné durant cette période. Tous deux vivaient alors à Wolfsburg. «Tu m’as montré que la vie pouvait et devait continuer, quoi qu’il arrive», écrit-il. Non pas par de grands discours, mais par son exemple quotidien.

Aujourd’hui, la famille regarde avec fierté le chemin parcouru. De Wolfsburg à l’AC Milan, puis à Torino et enfin au Betis, Ricardo Rodriguez a construit une carrière exceptionnelle. Mais pour ses frères, l’essentiel se trouve ailleurs.

«Parfois, les larmes nous viennent simplement parce que nous sommes fiers», écrivent-ils. Avant de conclure par quelques mots qui valent sans doute davantage que toutes les statistiques accumulées au fil des années: «Merci d’être toujours là pour nous. Merci d’être notre frère. Nous t’aimons de tout notre cœur».