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Deux qualifiés sur neuf!
L'Afrique tombe de très haut en seizièmes de finale

Quel fiasco pour l'Afrique! Grand vainqueur du premier tour, le continent a vu son nombre de représentants diminuer drastiquement, puisqu'il est passé de neuf... à deux! Seuls le Maroc et l'Egypte ont en effet réussi à se qualifier pour les huitièmes.
Publié: 06:53 heures
|
Dernière mise à jour: 06:54 heures
Blick Sport

La grande bataille des continents se poursuit! Après une phase de groupes magnifiquement dominée par l'Afrique, les seizièmes de finale ont livré un verdict favorable à l'Amérique du Nord, centrale et du Sud! Voici le grand classement intercontinental.

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1 L'Amérique centrale et du Nord, 3 sur 3 (6 au départ)

Oh Canada!
Photo: keystone-sda.ch

Là, c'est costaud! Le Mexique, les Etats-Unis et le Canada ont tous trois fait honneur à leur condition d'organisateur lors de ces seizièmes de finale. Et aucun d'eux ne part battu d'avance en huitièmes, même si la tâche s'annonce particulièrement rude pour la Canada face au Maroc. Le flamboyant Mexique, opposé à une Angleterre tout sauf convaincante, et les Etats-Unis, qui affronteront une Belgique catastrophique, ont un vrai coup à jouer.

2 L'Amérique du Sud, 4 sur 5 (6 au départ)

Les Argentins veulent la garder bien au chaud!
Photo: Icon Sport via Getty Images

Le Paraguay a réussi l'exploit de sortir l'Allemagne, tandis que le Brésil, la Colombie et l'Argentine ont tenu leur rang, certes difficilement. Seuil l'Equateur a dit adieu à la Coupe du monde. Pas mal du tout, l'AmSud!

3

L'Europe, 7 sur 13 (16 au départ)

Le Portugal est bel et bien au rendez-vous des huitièmes, même en jouant tous ses matches à dix contre onze! Heureusement, le soutien des tribunes est exceptionnel, comme toujours.
Photo: keystone-sda.ch

La Coupe du monde a dit au revoir à l'Allemagne, à la Bosnie, aux Pays-Bas, à la Suède, à l'Autriche et à la Croatie. A la différence des autres continent, l'Europe avait toutefois des confrontations fratricides et allait forcément perdre des forces vives. L'Allemagne, la Bosnie et les Pays-Bas sont sortis face à des équipes d'autres continents, contrairement aux Suédois, Autrichiens et Croates. 50-50, donc!

4

L'Afrique, 2 sur 9 (10 au départ)

La tristesse infinie du peuple sénégalais.
Photo: AFP

Cela s'appelle se faire étriller, ventiler, disperser, dynamiter! Les équipes africaines avaient eu de la chance dans la répartition du tableau puisqu'aucune des neuf sélections qualifiées ne devait s'affronter. L'occasion était donc belle d'en faire passer un maximum en huitièmes. Si le Cap-Vert a été héroïque contre l'Argentine et a fait honneur au drapeau, comme le Congo contre l'Angleterre, il y a de quoi être plus circonspect devant les prestations plutôt fades de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et du Ghana. Le Sénégal, lui, s'est sabordé tout seul en menant 2-0 à la 86e contre la Belgique avant de se faire reprendre. La Côte d'Ivoire a été trop naïve contre la Norvège. Au final, seuls le Maroc et l'Egypte sont passés.

5 L'Océanie, 0 sur 0 (1 au départ)

Les supporters néo-zélandais ont été heureux, mais pas longtemps.
Photo: keystone-sda.ch

La Nouvelle-Zélande ne s'étant pas qualifiée pour les seizièmes, l'Océanie n'avait rien à y perdre.

6 L'Asie, 0 sur 2 (9 au départ)

Les fans japonais sont rentrés à la maison après la défaite contre le Brésil.
Photo: imago/MB Media Solutions

L'Australie et le Japon étaient les deux derniers espoirs de la confédération asiatique, les Socceroos jouant pour l'AFC plutôt que pour l'Océanie. Qu'importe: le désastre asiatique s'est poursuivi jusqu'au bout, même si les deux sélections se sont plutôt bien comportées dans ces seizièmes. L'Australie a poussé l'Egypte aux tirs au but, tandis que le Japon s'est incliné de peu contre le Brésil. Mais au final, ça fait 0 sur 2. Et même 0 sur 9.


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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France
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Espagne
Espagne
Suisse (H)
Suisse (H)
Argentine
Argentine
Brésil
Brésil
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