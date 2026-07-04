Quel fiasco pour l'Afrique! Grand vainqueur du premier tour, le continent a vu son nombre de représentants diminuer drastiquement, puisqu'il est passé de neuf... à deux! Seuls le Maroc et l'Egypte ont en effet réussi à se qualifier pour les huitièmes.

Blick Sport

La grande bataille des continents se poursuit! Après une phase de groupes magnifiquement dominée par l'Afrique, les seizièmes de finale ont livré un verdict favorable à l'Amérique du Nord, centrale et du Sud! Voici le grand classement intercontinental.

1 L'Amérique centrale et du Nord, 3 sur 3 (6 au départ)

Là, c'est costaud! Le Mexique, les Etats-Unis et le Canada ont tous trois fait honneur à leur condition d'organisateur lors de ces seizièmes de finale. Et aucun d'eux ne part battu d'avance en huitièmes, même si la tâche s'annonce particulièrement rude pour la Canada face au Maroc. Le flamboyant Mexique, opposé à une Angleterre tout sauf convaincante, et les Etats-Unis, qui affronteront une Belgique catastrophique, ont un vrai coup à jouer.

2 L'Amérique du Sud, 4 sur 5 (6 au départ)

Le Paraguay a réussi l'exploit de sortir l'Allemagne, tandis que le Brésil, la Colombie et l'Argentine ont tenu leur rang, certes difficilement. Seuil l'Equateur a dit adieu à la Coupe du monde. Pas mal du tout, l'AmSud!

3 L'Europe, 7 sur 13 (16 au départ)

La Coupe du monde a dit au revoir à l'Allemagne, à la Bosnie, aux Pays-Bas, à la Suède, à l'Autriche et à la Croatie. A la différence des autres continent, l'Europe avait toutefois des confrontations fratricides et allait forcément perdre des forces vives. L'Allemagne, la Bosnie et les Pays-Bas sont sortis face à des équipes d'autres continents, contrairement aux Suédois, Autrichiens et Croates. 50-50, donc!

4 L'Afrique, 2 sur 9 (10 au départ)

Cela s'appelle se faire étriller, ventiler, disperser, dynamiter! Les équipes africaines avaient eu de la chance dans la répartition du tableau puisqu'aucune des neuf sélections qualifiées ne devait s'affronter. L'occasion était donc belle d'en faire passer un maximum en huitièmes. Si le Cap-Vert a été héroïque contre l'Argentine et a fait honneur au drapeau, comme le Congo contre l'Angleterre, il y a de quoi être plus circonspect devant les prestations plutôt fades de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et du Ghana. Le Sénégal, lui, s'est sabordé tout seul en menant 2-0 à la 86e contre la Belgique avant de se faire reprendre. La Côte d'Ivoire a été trop naïve contre la Norvège. Au final, seuls le Maroc et l'Egypte sont passés.

5 L'Océanie, 0 sur 0 (1 au départ)

La Nouvelle-Zélande ne s'étant pas qualifiée pour les seizièmes, l'Océanie n'avait rien à y perdre.

6 L'Asie, 0 sur 2 (9 au départ)

L'Australie et le Japon étaient les deux derniers espoirs de la confédération asiatique, les Socceroos jouant pour l'AFC plutôt que pour l'Océanie. Qu'importe: le désastre asiatique s'est poursuivi jusqu'au bout, même si les deux sélections se sont plutôt bien comportées dans ces seizièmes. L'Australie a poussé l'Egypte aux tirs au but, tandis que le Japon s'est incliné de peu contre le Brésil. Mais au final, ça fait 0 sur 2. Et même 0 sur 9.



