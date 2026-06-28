L'Afrique, en feu, a qualifié neuf équipes sur dix pour les seizièmes de finale de la première Coupe du monde à 48 équipes! Voici la répartition par continent des sélections qualifiées, avec l'Asie en chute libre et l'Europe en milieu de tableau.

Blick Sport

Quel continent a brillé, lequel a déçu? Pour la première Coupe du monde de l'histoire à 48 équipes, toutes les parties du monde n'ont pas été à la fête. L'Asie vit un tournoi tragique, tandis que l'Afrique brille aux yeux de la planète entière. Voici le grand classement des continents!

1 L'Afrique, 9 sur 10

La Tunisie a été sans doute la pire sélection de cette Coupe du monde, mais les Aigles de Carthage ont bien été les seuls Africains. ne pas briller. Les neuf autres sélections ont elles toute passé la phase de groupes, et certaines ont des chances raisonnables d'aller bien plus loin dans la compétition. Mentions spéciales au Maroc et à la Côte d'Ivoire. Et si c'était l'année de l'Afrique pour aller jusqu'au bout? Bonne nouvelle: aucun duel continental n'est prévu en 16es.

2 L'Amérique du Sud, 5 sur 6

Seul l'Uruguay a explosé en vol. Les cinq autres sont là et tous ont de sérieux arguments, même si le Paraguay semble un peu en dessous du carré d'as Argentine, Brésil, Colombie, Equateur.

3 L'Europe, 13 sur 16

La Turquie, la Tchéquie et l'Ecosse sont déjà à la maison, faisant chuter le pourcentage. Mais sinon, les équipes européennes sont au rendez-vous des seizièmes malgré les conditions historiquement plus compliquées pour elles sur un autre continent. Le climat est différent, le décalage horaire est bien réel, mais aucune d'entre elles ne semble en souffrir. A noter qu'il y a une certaine logique dans l'identité des trois équipes déjà éliminées: deux d'entre elles ont eu besoin des barrages de la Ligue des Nations pour se qualifier (la Turquie et la Tchéquie). La Bosnie et la Suède ont suivi ce même tracé et ont elles pu se qualifier pour les 16es.

4 L'Amérique centrale et du Nord, 3 sur 6

Les choses sont limpides: les trois équipes qualifiées d'office sont brillantes, les trois autres ont eu beaucoup de peine. Le Mexique, les Etats-Unis et le Canada ont tous trois parfaitement maîtrisé leur phase de groupes, contrairement à Curaçao, Haïti et au Panama. Aucune surprise là-dedans, les trois nations à avoir gagné leur qualification sur le terrain sont tout sauf des poids lourds.

5 L'Océanie, 0 sur 1

La Nouvelle-Zélande a pris un point contre l'Iran, mais n'a pas pu résister contre l'Egypte et la Belgique. Pas une surprise là non plus. Pour la première fois, une sélection océanienne était qualifiée d'office, et ce sera encore le cas à l'avenir. Il faudra se servir de cette expérience pour progresser, messieurs les kiwis.

6 L'Asie, 2 sur 9

L'immense déception de cette Coupe du monde. Le continent asiatique a été tout simplement désastreux et il faut, humiliation supplémentaire, constater que l'Australie, invitée de l'AFC alors qu'elle se trouve géographiquement en Océanie, fait partie des deux qualifiés... La débâcle est totale. Seul le Japon sauve un peu l'honneur. Mais pour le reste, le bilan est pathétique, en particulier pour les richissimes Qatar et Arabie saoudite, qui s'achètent un championnat à coup de gros chèques, mais n'arrivent pas à faire décoller leur équipe nationale. Et on rappellera ici que tous deux ont bénéficié de conditions à la limite du scandale pour se qualifier (matches à domicile, arbitres du pays, temps de récupération...) au détriment de la plus méritoire Indonésie notamment.