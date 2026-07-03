Pour la première fois de l'histoire du Mondial, 32 équipes s'affrontent en 16es de finale. Plusieurs affiches des 8es sont d'ores et déjà connues et la Suisse sait quand elle disputera son prochain match.

Le tableau complet des 16es et 8es de finale

Le tableau complet des 16es et 8es de finale

Blick Sport

Voici le tableau des 16es et 8es de finale de la Coupe du monde 2026.

16es de finale (heure suisse)

Dimanche 28 juin

21h Afrique du Sud - Canada 0-1.

Lundi 29 juin

19h Brésil - Japon 2-1.

22h30 Allemagne - Paraguay 1-1, 3-4 tab.

Mardi 30 juin

3h Pays-Bas - Maroc 1-1 2-3 tab.

19h Côte d'Ivoire - Norvège 1-2.

23h France - Suède 3-0

Mercredi 1er juillet

3h Mexique - Équateur 2-0.

18h Angleterre - RD Congo 2-1.

22h Belgique - Sénégal 3-2 ap.

Jeudi 2 juillet

2h États-Unis - Bosnie-Herzégovine 2-0.

21h Espagne - Autriche 3-0.

Vendredi 3 juillet

1h Portugal - Croatie 2-1.

5h Suisse - Algérie 2-0.

20h Australie - Égypte. Le vainqueur affrontera le vainqueur d'Argentine-Cap Vert.

Samedi 4 juillet

0h Argentine - Cap-Vert. Le vainqueur affrontera le vainqueur d'Australie-Egypte.

3h30 Colombie - Ghana. Le vainqueur affrontera le vainqueur de Suisse-Algérie.

8es de finale (heure suisse)

Samedi 4 juillet

19h Canada-Maroc

23h Paraguay-France

Dimanche 5 juillet

22h Brésil-Norvège

Lundi 6 juillet

2h Mexique-Angleterre

21h Portugal-Espagne

Mardi 7 juillet

2h Etats-Unis-Belgique

18h Australie - Égyte / Argentine ou Cap-Vert

22h Suisse - Colombie ou Ghana