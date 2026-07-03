Le tableau complet des 16es et 8es de finale

Voici le tableau des 16es et 8es de finale de la Coupe du monde 2026.
16es de finale (heure suisse)
Dimanche 28 juin
21h Afrique du Sud - Canada 0-1.
Lundi 29 juin
19h Brésil - Japon 2-1.
22h30 Allemagne - Paraguay 1-1, 3-4 tab.
Mardi 30 juin
3h Pays-Bas - Maroc 1-1 2-3 tab.
19h Côte d'Ivoire - Norvège 1-2.
23h France - Suède 3-0
Mercredi 1er juillet
3h Mexique - Équateur 2-0.
18h Angleterre - RD Congo 2-1.
22h Belgique - Sénégal 3-2 ap.
Jeudi 2 juillet
2h États-Unis - Bosnie-Herzégovine 2-0.
21h Espagne - Autriche 3-0.
Vendredi 3 juillet
1h Portugal - Croatie 2-1.
5h Suisse - Algérie 2-0.
20h Australie - Égypte. Le vainqueur affrontera le vainqueur d'Argentine-Cap Vert.
Samedi 4 juillet
0h Argentine - Cap-Vert. Le vainqueur affrontera le vainqueur d'Australie-Egypte.
3h30 Colombie - Ghana. Le vainqueur affrontera le vainqueur de Suisse-Algérie.
8es de finale (heure suisse)
Samedi 4 juillet
19h Canada-Maroc
23h Paraguay-France
Dimanche 5 juillet
22h Brésil-Norvège
Lundi 6 juillet
2h Mexique-Angleterre
21h Portugal-Espagne
Mardi 7 juillet
2h Etats-Unis-Belgique
18h Australie - Égyte / Argentine ou Cap-Vert
22h Suisse - Colombie ou Ghana
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
3
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
3
6
7
2
Maroc
3
3
7
3
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
3
-2
3
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
3
4
5
3
Suède
3
0
4
4
Tunisie
3
-10
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
3
4
5
2
Egypte
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
3
-4
2
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
3
8
9
2
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
3
7
9
2
Autriche
3
0
4
3
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
3
-5
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
3
-9
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0